乌俄两国外长就顿巴斯问题通电话

乌克兰外长克利姆金１５日通过社交媒体宣布，当天他同俄罗斯外长拉夫罗夫就有关乌东部顿巴斯地区形势的问题进行了电话交谈。

克利姆金在社交媒体上说，他同拉夫罗夫讨论的重点话题包括继续释放人质、向顿巴斯冲突地区派遣联合国维和部队、监控与协调停火问题联合中心的工作情况等。

克利姆金说，乌克兰和俄罗斯在上述问题上的立场目前还有“巨大差异”，但“双方表达了努力达成协议的意愿”。

同日，俄罗斯外交部发表声明证实俄乌外长就顿巴斯问题通电话的消息，并表示这次通话的主要议题是落实明斯克停火协议的相关问题以及关于俄方召回在监控与协调停火问题联合中心的俄方军人的决定等。

顿巴斯冲突地区监控与协调停火问题联合中心是根据２０１４年９月首个明斯克停火协议的规定成立的，由乌克兰、俄罗斯和欧安组织三方派代表参加。２０１７年１２月，俄方提出单方面撤出军事代表，理由是乌方对俄代表的工作设置障碍。但乌方对此予以否认。

２０１４年４月，乌克兰东部爆发乌政府军和民间武装间的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于２０１４年９月和２０１５年２月在白俄罗斯首都明斯克达成停火协议，确定了停火分界线，大规模武装冲突得到控制，但冲突双方小型交火事件至今仍未停止。（记者陈俊锋 钟忠）

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