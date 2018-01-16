美国在叙利亚培养“边境安全部队”惹火土耳其

美国主导的打击“伊斯兰国”多国联盟1月14日证实，正与叙利亚反政府武装“叙利亚民主军”共同打造“叙利亚边境安全部队”，这支武装人数最终将达大约3万。

土耳其政府当天说，无法接受美方打造所谓叙“边境安全部队”的做法。

【3万人武装】

多国联盟发言人瑞安·狄龙14日告诉媒体，随着对极端组织“伊斯兰国”的作战接近尾声，多国联盟和盟友“叙利亚民主军”的关注焦点开始转向确保“（叙利亚）边境安全”。

狄龙说，多国联盟和“叙利亚民主军”正在打造叙“边境安全部队”，“最终目标是组建大约3万人的部队”，大约一半的人员将是“经过重新训练的叙利亚民主军成员”。

狄龙说，眼下大约230人正在参加“边境安全部队”“一期（培训）班”。

多国联盟公共事务办公室14日向媒体证实，大约1.5万名“叙利亚民主军”武装人员已被确认将加入“边境安全部队”，而另外1.5万名武装人员的招募工作正在进行。

【驻边境地区】

多国联盟公共事务办公室说，这支武装将由“叙利亚民主军”指挥，驻扎在目前由“叙利亚民主军”控制的叙利亚边境地区及幼发拉底河河谷地带，任务包括“确保边境检查站安全”。

上述边境地区北接土耳其、东接伊拉克，而幼发拉底河河谷目前是“叙利亚民主军”与叙利亚政府军的势力分界线。

“叙利亚民主军”是一支“杂牌军”，由叙利亚库尔德人和阿拉伯人组成、库尔德人主导。多国联盟向“叙利亚民主军”提供武器、训练、顾问等支持。

“叙利亚民主军”发言人穆斯塔法·巴利14日向媒体证实打造中的“边境安全部队”。

巴利说，“叙利亚民主军”从“伊斯兰国”手中夺得的“大片土地和城市需要有人保护”，“我们与多国联盟的协作正进入新阶段”。

叙利亚政府尚未就所谓“边境安全部队”发表评论。

【土耳其不满】

多国联盟公共事务办公室还证实，今后驻扎叙北部地区的“边境安全部队”人员中，库尔德人占多数。

库尔德人武装“人民保护部队”是“叙利亚民主军”中的主导力量。

土耳其政府视“人民保护部队”为库尔德工人党在叙利亚的分支，将其列为恐怖组织。土政府一直谴责美国政府支持“人民保护部队”。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的发言人易卜拉欣·卡伦14日说，美国政府打造所谓叙“边境安全部队”的做法是在“合法化”“人民保护部队”，使这支武装“长期存在这一地区”。

卡伦说，美方做法“令人担忧”，“完全不可接受”。他还说，土方将“继续打击土国境内外的恐怖组织”。

土耳其外交部发表声明说，多国联盟没有征求土方对打造所谓叙“边境安全部队”的意见；美方持续支持“人民保护部队”损害土方国家安全，“不可接受”。

一名土耳其政府高级官员告诉路透社，土方上周约见美国大使馆临时代办，正是为所谓“边境安全部队”一事。

过去数周，土耳其武装部队多次炮击叙利亚北部阿夫林地区的“人民保护部队”目标，并将坦克等装备派遣到土叙边境。

埃尔多安14日说，土方将在未来几天继续对阿夫林地区的军事行动，“以扫除我们南部边境的恐怖主义（势力）”。埃尔多安还说，希望美国政府支持土方在阿夫林的行动。

俄罗斯国家杜马（议会下院）国防委员会主席弗拉基米尔·沙马诺夫15日告诉媒体记者，多国联盟打造所谓叙“边境安全部队”与俄方利益“直接冲突”，俄方将采取措施“使叙利亚局势稳定”。

2015年9月，俄罗斯应叙利亚政府邀请，派军队进入叙境内打击极端主义势力。2017年年底，俄罗斯宣布从叙利亚部分撤军。（吴宝澍）【新华社专特稿】

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