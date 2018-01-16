阿巴斯：美国所谓世纪协议是一记世纪耳光！

巴勒斯坦国总统马哈茂德·阿巴斯1月14日说，美国总统唐纳德·特朗普针对中东和平进程提出的倡议并非如其名称一般是“世纪协议”，而是一记“世纪耳光”。

阿巴斯在拉姆安拉举行的巴勒斯坦解放组织（巴解组织）中央委员会紧急会议开幕式上发表时长约2小时的演讲。他重申，巴方不接受美国单独参与调解巴勒斯坦和以色列之间的冲突。

美国媒体报道，特朗普曾授意他的女婿、白宫高级顾问贾里德·库什纳和国际谈判特别代表贾森·格林布拉特出台所谓巴以问题“世纪协议”，推动双方实现最终和平。不过两人尚未正式提出相关计划。

“我们对特朗普说‘不’，绝不接受他的计划。世纪协议实际上是一记世纪耳光，我们不接受。”阿巴斯说。

“我们不接受美国担任我们与以色列的调解方，”他说，“除非（调解方）是在国际会议上产生的国际委员会，包括4到5个（国家或组织）。如果光是美方（斡旋）?不行。”

演讲中，阿巴斯还批评以色列不断修建犹太人定居点等举动已导致《奥斯陆协议》的实际终结：“我正在说奥斯陆（协议），没有奥斯陆（协议）。以色列已经终结了奥斯陆（协议）。”

巴以双方1993年签署《奥斯陆协议》，决定在1999年5月4日前结束巴最终地位的谈判。然而直至今日，双方仍未就巴最终地位达成协议。国际社会普遍支持以“两国方案”为基础，推动实现巴以最终和平。

去年12月6日，美国总统特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都，国际社会对此普遍反对。巴方强烈反对特朗普这一表态，特朗普则威胁停止向巴勒斯坦提供经济援助，以迫使巴方恢复与以色列谈判。（郑昊宁）【新华社微特稿】

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