病情反复！秘鲁前总统藤森因心脏问题再入院

秘鲁媒体1月14日报道，前总统阿尔韦托·藤森因心脏问题入院接受治疗。这是他自去年12月底获得人道主义赦免出狱后，再次因健康问题入院。

电视台播出的画面显示，现年79岁的藤森与儿子乘车抵达首都利马一家诊所，并向周围人群挥手。他的主治医生亚历杭德罗·阿吉纳加告诉秘鲁《商报》记者，藤森将接受一些检查，“尽管过去7天他的情况好转，但不稳定，心律不齐现象不时出现”。

去年12月23日晚，服刑中的藤森因心动过速和血压下降紧急入院，一度住进重症监护室。今年1月4日，他坐着轮椅出院，不想却在短期内再次入院。

藤森去年底因病入院后，秘鲁总统佩德罗·巴勃罗·库琴斯基12月24日决定，予以藤森“人道主义赦免”，原因是后者患有“无法治愈的退行性”疾病，但这一决定引发国内两极反应。

在秘鲁，藤森是极具争议的政治人物。他上世纪90年代担任秘鲁总统，任内铁腕打击泛滥多年的反政府武装并大力推行改革，但同时被指导致国内腐败盛行、法治不力。

2000年11月，藤森因国内政治危机出走日本寻求政治庇护，同时宣布辞去总统职务。2007年9月，他被引渡回秘鲁，此后多次被判有罪。依据秘鲁法律，刑期根据最重的一次判刑执行，因此藤森需服刑25年。

这名前总统获赦免时，服刑时间未满一半，却在库琴斯基12月21日刚躲过国会弹劾后。不少人质疑，库琴斯基之所以“放藤森一马”，是因为和人做了“秘密交易”。

库琴斯基曾在总选竞选期间承诺，不会赦免藤森。不过耐人寻味的是，眼下国会第一大党是藤森之女藤森庆子领导的人民力量党，占国会半数以上议席。因此，外界猜测藤森获赦免和库琴斯基躲过弹劾之间有联系。

库琴斯基赦免藤森后，多名执政党议员退党，数名内阁成员辞职。本月9日，库琴斯基大幅改组内阁，9名新任部长宣誓就职。（郑昊宁）【新华社微特稿】

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