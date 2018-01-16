巴基斯坦盲人大学生海德尔·阿里立志成为探险攀岩达人

人民网讯 综合美国媒体报道，巴基斯坦有一个攀岩者是位盲人。他有勇气有毅力，能成功达到他锁定的任何目标。

“我攀岩时，什么也看不见，正应为这样，我不恐高，” 海德尔·阿里说。海德尔·阿里五岁那年失明，但残疾没能阻碍他抵达新高度。无论是攀岩、爬墙，通过危险的水渠还是攀爬摇摆的索道，阿里都能信心十足，应对并赢得这些挑战。他说：“我在这里进行攀岩，成功地战胜了3000米和3500米的高度。”

摸索石头攀登以及从高处降下，对体力强健的人也不是容易的事。但是阿里说，身患眼疾，却成了他探险运动能够成功的利器。他说：“残疾阻挡不住你做任何事情的意志。是社会的态度让你感觉自己健全还是残疾。如果有机会，我会把自己打造成一个探险运动的达人。”

海德尔·阿里的教练穆罕默德·塔伊尔说，他被自己学生的热情和能力所打动。他说，向阿里教授攀岩技术比人们想象的要容易。他说：“如果我们必须为他提供指导，我们就这样，伸出手，往3点的方向。这样，就可以抓住恰当位置，而且他也特别有悟性。”

阿里是一名大学生，打算主修国际关系学。他的教练希望酷爱探险运动能帮助他在生活的各方面都取得成功。（老任）

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