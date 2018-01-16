重启私有化进程！巴基斯坦拟出售国有航司

巴基斯坦私有化部长达尼亚勒·阿齐兹·乔杜里1月14日说，打算在2018年大选前出售巴基斯坦国际航空公司，将这家国有企业私有化。

阿齐兹告诉路透社记者，已起草新的巴航私有化方案，近期会提交给由总理沙希德·哈坎·阿巴西任主席的巴基斯坦内阁私有化委员会。

阿齐兹说，方案聚焦拆分巴航业务；将核心航空业务与餐饮、酒店和维修等业务分离后，出售核心航空业务。

巴基斯坦2013年为避免主权债务违约，以承诺私有化巴航等68家巴基斯坦国企为条件，获国际货币基金组织约67亿美元的紧急财政援助。

阿联酋航空公司和阿提哈德航空公司曾有意收购巴航，但2016年巴航员工罢工抗议导致私有化进程停滞。巴基斯坦政府之后通过法案，使巴航私有化几乎不可能实现。

阿齐兹说，2016年法案规定巴航为有限责任公司，禁止巴基斯坦政府放弃巴航管控权；如果要出售巴航，必须先在议会推翻这一法案。

按照路透社说法，巨额亏损是巴基斯坦重启巴航私有化进程的原因。2016年底，巴航负债达1860亿卢比（约合18亿美元）。巴航前任首席执行官2017年3月估算，巴航每月亏损约3000万美元。（侯洁莹）【新华社微特稿】

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