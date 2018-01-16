超半数日本受访者反对首相安倍晋三修宪主张

日本共同社1月14日公布的一项民调结果显示，针对日本首相安倍晋三修改宪法的主张，高达54.8%的受访者持反对意见，比上月调查数据增加了6.2个百分点。

这项民调结果同时显示，在被问及是否希望安倍在今年9月举行的自民党总裁选举中获胜进而继续出任首相时，47.5%的受访者回答“不希望”，45.2%的受访者表示“希望”。

《日本国宪法》自1947年5月3日起实施。宪法第9条规定，日本永远放弃发动战争这一国家权利，永远放弃以武力威胁或使用武力作为解决国际争端的手段。这部宪法因此被称为“和平宪法”。

安倍去年5月发表修宪主张，称希望在宪法第9条中增加自卫队的内容，并给出了“2020年施行新宪法”的明确时间表。日本媒体推测，安倍政权将在2018年发起修宪动议。（张旌）【新华社微特稿】

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