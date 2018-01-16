压力山大 英“小升初”竞争堪比“军备竞赛”

英国不少家长为了孩子能进好中学读书煞费苦心，不惜花钱给孩子长期请家教。英国多所精英中学针对这种情况准备用一种家教辅导不了的认知能力测试和面试取代现有入学考试，以减缓学生和家长的“小升初”压力。

按《泰晤士报》网站说法，中产阶级家庭为让孩子挤入精英中学展开“军备竞赛”般的竞争。有的家长以每小时75英镑（约合665元人民币）价格给孩子请长达6年家教。

由12所精英中学组成的英国北伦敦女子学校联盟将在定于本月举行的入学考试中加入难以事先准备的面试环节，计划明年推出认知能力测试。这一联盟称新的入学考试是“防家教”考试，除了有助于抑制家教需要，还能增加收入偏低家庭孩子的入学机会。

维多利亚·宾厄姆是联盟成员之一的南汉普斯特德中学校长。她说，家教产业助长了抢跑和追求完美风气，不利儿童健康，“孩子们的生活被安排得过于忙碌……孩子们需要自由时间游玩和做梦”。（欧飒）【新华社微特稿】

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