美国佛州载51名赌客船失火 乘客跳海逃生1死14伤

人民网讯 综合美国媒体报道，当地时间14日下午，一艘载有51人的赌客接驳船在佛州墨西哥湾沿岸（Gulf Coast）外海失火，迫使船上赌客和船员跳入冰冷海水中逃生，共有15人受伤送医，其中一名女性不治身亡。

据美联社报道，这艘名叫“圣克鲁兹赌城船”的接驳船载有赌客和船员共51人，星期天下午驶离里奇港（Port Richey），准备把赌客载到“热带微风赌场邮轮”（Tropical Breeze Casino Cruise）上，因为当地政府不允许在陆上设立赌场。

当天下午4点左右，当接驳船行驶在里奇港水道（Port Richey Canal）上时，船只的引擎室突然起火，随后火势蔓延至全船。目击者指出，接驳船随即调头返航，当船只抵达浅水区后，乘客和船员纷纷跳到冰冷的海水中游向岸边逃生。救援船只也随即赶到，救出其余乘客。当局说所有人员都被疏散，有15人因为胸部疼痛、吸入浓烟以及其他轻伤而被送往医院。星期天晚些时候，一名女性因伤势过重不治身亡。

该事故发生在里奇港一年中最冷的一天。当地气温最低达到43华氏度，水中温度略约为59华氏度左右。接驳船是因为引擎故障而着火，不过当局表示，起火原因还在调查当中。（老任）

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