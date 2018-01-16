壮举！英国人刷新划船横渡大西洋世界纪录

4名英国人格林尼治时间1月13日完成划船横渡大西洋的壮举，并以29天15小时的成绩一举刷新相关世界纪录。

这4个人均非职业选手，其中乔治·比格、迪基·泰勒和彼得·鲁宾逊均现年32岁，斯图尔特·沃茨34岁。他们在组队参加“泰斯卡威士忌大西洋挑战赛”时刷新世界纪录。今年比赛起点设在西班牙加那利群岛的戈梅拉岛，终点是加勒比地区的安提瓜岛，全程超过4800公里。先前世界纪录是35天。

泰斯卡威士忌大西洋挑战赛被称为世界上最艰苦的划船比赛。据英国《每日邮报》14日报道，这4个人组成的“4个划桨手”队乘坐一艘近8米长的玻璃纤维船，以2人为一组划船，每2小时轮换一次，全天候前进。途中，他们不得不与严重的晕船、12米多高的大浪甚至奇怪的幻觉作斗争。当他们终于踏上陆地时，受到了来自亲朋好友的热烈欢迎。比格赛后在英吉利港接受采访时说：“能划完全程令人觉得不可思议。”

此次挑战也让他们为慈善机构筹得超过25万英镑（约合220.6万元人民币）善款。（乔颖）【新华社微特稿】

(责编：饶竹青(实习生)、常红)