伦敦1月份空气质量“十年来最好”

人民网伦敦1月16日电 伦敦市长萨迪克·汗（Sadiq Khan）对媒体表示，今年一月迄今为止，伦敦的空气质量是过去十年以来的最好。

据英国广播公司报道，萨迪克·汗说，过去十年来，每年的1月6日之前，伦敦的空气中二氧化氮量都会超标。但是今年到目前为止，伦敦的二氧化氮排放量还没有超标。他认为这应该归功于在伦敦市中心引入低排放区域和对老旧的不环保车辆征收“毒气费”等举措。

但他同时表示，本月晚些时候二氧化氮排放量也许可能超过限制。

环境，食品和农村事务部的发言人表示，自2010年以来经过长期努力空气质量最近取得了一些进展，但还有更多的事情要做。所以，政府实施了投入35亿英镑改善空气质量和减少有害排放的计划。

根据调查取样，伦敦的马里波恩路和海德公园角是英国污染最严重的地方。（璗译）

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