英国人选新车最爱啥颜色？黑色最受欢迎

人民网伦敦1月16日电 根据行业统计，2017年英国卖出的新车里，黑色是最受买家欢迎的颜色。

英国的汽车制造商协会统计显示，去年共卖出了超过50万辆黑色汽车，占所有新车销售的20.3％。

在2016年最受欢迎的白色去年以19％的销售排在第三位，仅次于第二名的灰色。

2017年受新车买家青睐度上升最快的是金色汽车，尽管只有0.2％的市场份额，其需求量却增长了19.1％，业内人士认为，这代表了相当一部分外向型的车主。

英国媒体报道，2017年是英国汽车销售的一个动荡年份，新车购买量在六年来首次下滑。

汽车专业媒体人吉姆·霍尔德（Jim Holder）表示，新车购买者倾向于“更安全的颜色”，应该是出于更好的转售价值的考虑。不过最新的数字也表明了，新车主们对颜色的选择比以往更为丰富，一些较张扬的颜色如橙色和青铜色也进入了前十名。

对新车颜色的喜好也一定程度上显示了英国地区之间的差异，英格兰南部的人选择黑色的更多，但白色仍然是英格兰北部，威尔士，苏格兰和北爱尔兰最流行选择。（璗译）

(责编：王欲然、常红)