美国真会退出伊核协议吗？（环球热点）

图为1月13日，人们在伊朗首都德黑兰街头穿行。新华社/法新

从美国大选时期开始，特朗普一直对伊朗核问题协议有颇多不满，称之为美国签署过的“最糟糕协议”，上任后他也屡屡向这一协议发难。当地时间1月12日，特朗普再次批准了对伊朗核协定的延期豁免，这让所有人都松了一口气。但他同时表示，如果欧洲国家不同意修改伊核协定，美国将退出这一协定。

“最后一个机会”

当地时间1月12日，美国总统特朗普第三次批准了对伊朗核问题协议的延期豁免，伊核协议暂时避免了被“终结”的命运。但他同时宣布，这是给欧洲国家同意修改伊核协议的“最后一个机会”。

特朗普表示，如果该协议不能按照美国期待的那样被修改和优化，这将是他最后一次签署类似的决定，美国将“退出协议”。

根据规定，每隔120天，美国总统要确定是否延长针对伊朗核问题的制裁豁免期。此外，美国总统需要每隔90天向国会提交报告，评估伊朗是否履行了伊核协议承诺。如果不能证实伊朗履行了协议，国会将在60天内决定是否恢复对伊朗的制裁。

此前，特朗普一直严厉地批评奥巴马政府签署的伊核协定，称协议内容有“灾难性的缺陷”。去年10月，特朗普首次拒绝认定伊朗履行了伊核协议，将伊核协议的命运交给国会，但国会并未就此问题提出解决方案。

《洛杉矶时报》分析称，自从特朗普就职以来，多位外交政策顾问一直在努力阻止他破坏伊核协议。

也许是为了挽回颜面，在签署延期豁免的同时，美国财政部宣布了对伊朗的新制裁。新制裁涉及伊朗的14个个人和企业，其中包括伊朗法官拉里加尼。

伊朗方面则强硬回击了特朗普的声明。伊朗外长扎里夫12日深夜在社交媒体上发文称：“特朗普的政策及今天的声明证实，企图破坏一项稳固的多边协议、并恶意违反其中条款的做法是徒劳的。”

矛盾尖锐 压力重重

特朗普为何对于现有的伊核协定如此不满？

《洛杉矶时报》分析称，特朗普坚持认为2015年6国与伊朗达成的核协议有很大的缺陷，其中一个主要的问题是，协议中对伊朗核活动的许多限制将在10年或15年后过期。而特朗普认为，这些限制应该是永久的。

此外，路透社也援引一位美国政府高级官员的话称，特朗普想要与欧洲进行商讨，在现有的协定之外遏制伊朗弹道导弹的发展。

英国《经济学人》杂志补充道，最终特朗普希望达成的协议远远超出了核武器这个狭隘的范围，它涵盖了美国眼中伊朗在中东地区的众多挑衅行为。

“伊核协议是经过几轮的多边磋商后，达成的一个妥协性的方案。特朗普认为，奥巴马政府做出的让步太大，导致最终的伊核协议存在漏洞。”中国社会科学院美国研究所外交研究室主任袁征在接受本报采访时分析称，特朗普认为，应该更加严格的限制伊朗的核计划、弹道导弹，以及伊朗在中东的活动。

有分析认为，美伊矛盾积重难返。伊朗近年来在中东呈现崛起之势，站在了美国及其中东盟友以色列和沙特阿拉伯的对立面。从伊拉克、叙利亚和也门乱局，到伊朗核问题，美伊的角力领域不断扩大。

但特朗普仍然签署了此次延期豁免。英国《经济学人》杂志分析称，特朗普同意继续伊朗核协定的很大一部分原因是来自于英国、法国、德国等盟友的压力。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙在1月11日曾致电特朗普，重申法国希望看到伊核协议“被严格执行”，希望“所有签字国都遵守这一协议”。

就在同一天，英国、法国、德国和伊朗的外长举行会谈，商讨伊核协议。会议肯定了伊核协议的价值，用英国外交大臣鲍里斯·约翰逊的话说，让世界更安全，至今没有人提出（比伊核协议）更好的选择。

中国社会科学院西亚非洲研究所副研究员陆瑾分析称，目前国际社会普遍认为，确保伊核协议的贯彻符合共同利益。欧盟坚决维护和履行伊核协议，并认为伊核协议正在实现其主要目标，即密切监督伊朗的核计划。

制裁未松 前景不明

伊朗外交部日前明确表示，伊朗不会接受任何“现在或将来”的核协议修正案，也不允许任何其他问题与核协议相关联。

陆瑾分析称，美国想要联合欧盟重新制裁伊朗，削减协议给伊朗带来的利好，迫使伊朗主动放弃伊核协议。“尽管特朗普目前没有撕毁伊核协议，但美国财政部可以通过本国对伊制裁的法律条款，‘长臂管辖’其他与伊朗相关的经贸活动，破坏伊朗的外部发展环境。过去几年里，多个国际银行和企业因违反美国对伊朗的单边制裁遭受重罚，形成了震慑效应。美国现在依靠保持对伊朗的单边制裁限制伊朗，关键看欧盟是否跟着美国单边制裁走。”

至于特朗普会不会如他宣称的那样，如果伊核协议不能按照美国期望进行修改，就“退出协议”，袁征分析说：“从理性的角度出发，在各方没有达成一致的情况下，特朗普不会贸然退出伊核协定。因为美国一旦退出，协议可能就此作废，同时又没有更好的方案能够解决伊朗核问题，这会带来更多不确定性因素。”

但袁征同时认为，不能完全排除美国退出的可能性。从美国对于耶路撒冷问题的处理上可以看出，特朗普确实特立独行。只能推测，特朗普政府更有可能会一方面维持现有协议，一方面加大对伊朗的经济制裁。

而欧洲未来是否会与美国在修改伊核协议上达成共识，也引发了各界猜测。《洛杉矶时报》分析称，美国的欧洲盟友不太可能帮助美国追求美国要求的协议。但值得怀疑的是，这些盟友会接受特朗普的立场，将伊朗排除在伊核协议进一步的谈判之外。即美国官员所提出的，新协议尚无需与伊朗方面谈判，而是在美国与欧洲盟友之间“统一立场”。

(责编：饶竹青(实习生)、常红)