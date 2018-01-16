我驻东盟使团举办援外培训学员新年联谊活动

人民网雅加达1月16日电（记者席来旺）1月15日，中国驻东盟使团举办“中国政府援外培训项目东盟校友2018新年联谊活动”。使团蒋勤临时代办、东盟副秘书长穆赫坦出席并致辞。东盟秘书处共同体事务局局长李琦瀚、公共事务局局长Ung Srengkong、伦敦公共关系学院（雅加达）院长普利特、东盟商务理事会成员单位印尼船东协会主席约翰逊及东盟秘书处、东盟基金会、东盟能源中心等机构赴华参加各类援外培训项目的东盟学员代表共约50人参加活动。

蒋在致辞中介绍了中共十九大的里程碑意义及2017年中国外交的重大事件和亮点，回顾了中国—东盟关系在2017年取得的重要成果。蒋强调，中国政府援外培训是落实中方领导人关于构建人类命运共同体，实现共同发展承诺的重要举措。中国政府高度重视与东盟开展多、双边人力资源培训和能力建设合作，2015年以来通过多边机制面向东盟开展援外培训项目招生，为东盟有关机构培训了国际组织官员、行政管理人员、智库学者等各类人才。参加中国援外培训的东盟校友几乎遍及东盟所有成员国。东盟学员赴华参训期间，与中方专家和各国同行进行交流，见证中国发展成就，体验中国文化生活，并相互结下深厚友谊。她鼓励东盟秘书处和东盟其他机构、智库继续积极参加中国援外培训项目，与中方一起在前进的道路上不断分享发展成果、相互学习、守望相助。

东盟副秘书长穆赫坦在致辞中对中国政府表示衷心的感谢，赞赏中国政府援外培训项目对东盟经济社会发展做出的贡献。穆强调人文交流是中国—东盟关系实现长远和持续发展的基石，并愉快的回忆了受中国驻东盟使团邀请赴华访问的点点滴滴。他说，中国有句古话“远亲不如近邻”，中国和东盟山水相连，中国在全球特别是东盟地区的影响力越来越大，中国的发展经验尤其值得东盟关注和学习，期待越来越多的东盟学员参加中国政府援外培训项目，在各领域加深交流和沟通，共同创造中国—东盟关系的美好未来。

两名2017年参加短期培训班的东盟学员作为校友代表发言，分享了赴华参训的收获和体会。远在中国攻读硕士、博士学位的高级学历学位项目学员们也特意发来新春祝福视频，介绍在华学习和生活的近况。来自东盟国家的学员还现场演绎了中国和东盟国家的传统曲目。联谊活动始终洋溢着友好而又热烈的节日气氛。

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