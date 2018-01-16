不存钱的巴西人“想存钱”

巴西信用保护服务机构和国家商店联合会近日调查显示，2018年巴西人最希望达成的目标是“存钱”。很多人听到这则新闻可能会感到诧异，因为多年来巴西人给外界留下的印象是“即使负债，也要快乐”。

巴西信用保护服务机构总裁罗克·佩里扎罗坦言，巴西的失业率高企，经济恢复缓慢，民众对于未来的不安全感激增，“存钱”实属不得已而为之。

有储蓄习惯的巴西人仅占28%

巴西经济调查机构2016年6月的统计显示，47%的受访者称有负债，14%的家庭负债超过收入的5倍。2017年1月世界银行调查表明，有储蓄习惯的巴西人仅占28%；为养老而存钱的巴西人仅占总人口的4%，在拉美33国排名末位。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯认为，巴西人“不存钱、会享受”并非天性使然，而是地利天时等诸要素合力打造的结果。

巴西地大物博，面积850多万平方千米，土地肥沃，资源丰富。从16世纪被“发现”以来，巴西就成为世界战略物资和非战略物资轮番惊艳亮相的舞台：巴西木、甘蔗、烟草、可可、棉花、咖啡、橡胶、木薯、大豆、玉米等主要经济作物和粮食作物创造了一个又一个奇迹；黄金、钻石、铁矿、石油、锰、铀、铝矾土、彩色宝石等矿藏以及淡水、动植物等资源交叉震撼出场。在历史上，甘蔗用其纤细的腰杆支撑了巴西经济3个世纪之久。

令人惊诧的是，巴西如此广袤，却自带“免疫系统”。巴西东临大西洋，远离环太平洋地带，没有火山、地震、海啸等自然灾害，也极少遭受飓风、龙卷风袭击。由于地处热带，巴西自然不知冰雹、暴风雪为何物，每年仅在御寒防寒方面就节省了大量人力物力和财力。

巴西不仅没有多少“天灾”，“人祸”也非常罕见。由于地处地球一隅，巴西远离世界强国和国际舞台中心，没有夹缝求生存之虞；综合国力遥遥领先于周边国家，也不存在外敌入侵之患。巴西国防开支占国内生产总值的比例非常小，而且其中80%都用在了人员薪水和退休金上。此外，巴西国内也没有种族冲突。巴西是个移民国家，数次移民浪潮使得不同肤色的人和谐地生活在一起。

这样“要啥有啥”的自然和人文环境，造就了巴西人节奏慢、假期多的生活方式，即使负债，也不存款。

2016年3月巴西信用保护服务机构和国家商店联合会公布的数据显示，58.9%巴西人竟不知自己的欠债数额。

“大手大脚”的消费习惯正在改变

巴西几百年发展的规律和特点是，一旦主要出口产品陷入困境，马上会有另一种商品取而代之。

如19世纪初期，巴西在蒸汽机带来的工业革命浪潮前无动于衷，仍沿用古老的生产方式和贸易手段，经济一时陷入了矛盾之中：拥有世界上最多的铁矿石，但所有机械工具都必须依赖进口；棉产量居世界前列，但棉织品必须从英国购买；森林绵延不尽，但连一张纸也生产不出来。在金矿枯竭之后，巴西经济跌入低谷。但咖啡的出现，创造了令人难以置信的经济奇迹：咖啡不能用机器种植，落后时代的手工制作得以“逆袭”，完胜机器的飞轮。据统计，从1821年到1900年的80年间，巴西出口咖啡的总价值相当于现在的近400亿美元。

但近年来的经济遭遇，巴西人开始有了切肤之痛。全球大宗商品价格暴跌、巴西贪腐丑闻和政治危机等导致这个在21世纪的第一个十年高歌猛进的经济体跌入低谷。2015年和2016年，巴西GDP分别下跌3.8%和3.6%，巴西进入了自上个世纪30年代以来第一个连续多年的收缩周期。与此并行的是通胀高企和失业飙升。2017年第三季度，巴西失业率达12.4%，失业人数1300万。尤其是青年失业率，多年处于攀升状态，2017年高达29.9%。

负增长、高通胀率、高失业率使巴西人不得不改变“大手大脚”的消费习惯。2016年4月的统计数据表明，75.5%巴西人放弃了旅行，71.3%减少了外出就餐和娱乐，80%表示争取不买新的衣服和鞋。

“尽管这是艰难的时刻，但居民正好可以培养健康的消费习惯，避免冲动消费。”巴西信用保护服务机构首席经济学家卡瓦提坦言。

“战胜如今的困境，需要人们振作精神，也需要政治危机尽快解除。短期内，政府的目标应该是平衡财政和降低通胀率。”巴西国家商店联合会主席皮涅罗说。

“逆境是最好的大学。”林斯认为，巴西在这所“大学”里可以学到的不仅仅是抑制消费的冲动。很多巴西人日益认识到“资源福利”可以享受，但并非取之不尽、用之不竭；没有创新改革，“资源福利”就会沦为“资源魔咒”。

近年的经济状况也改变着巴西人的思维方式，塑造着新型文化。目前，关键时刻以任务为重，主动加班加点已不再是新闻，对于中层以上的技术和管理人员更是如此。（记者 陈效卫）

（本报里约热内卢1月15日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月16日 22 版）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)