俄欧“猪肉官司”升级

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日前，欧盟就俄罗斯禁止进口欧盟生猪及猪肉制品提出诉讼，要求每年13.9亿欧元补偿。诉讼已经被世贸组织受理。俄罗斯对此表示强烈抗议，国家杜马声称有必要重新研究加入世贸组织的必要性。

1月12日，俄罗斯农业监督署署长丹克维尔特在接受采访时指责欧盟国家隐瞒猪瘟疫情。他表示，根据实时数据，俄罗斯在最近10年内总共发现1255例非洲猪瘟，而在欧盟国家，最近3年半就多达8233例。

问题中途“变质”给仲裁增加难度

2014年，由于欧盟东部国家发生非洲猪瘟，俄罗斯对欧盟生猪和部分猪产品实施进口禁令。后来，因克里米亚入俄事件，俄罗斯与欧盟关系紧张升级，欧美联合对俄实施多项制裁。俄罗斯对欧洲国家农产品采取了反制裁措施，双边猪肉贸易也被禁止。这一禁令，让丹麦、德国、荷兰等国农场主损失严重。欧盟认为，进口禁令让俄本国肉类企业得以避免同外国企业竞争，趁机扩大市场份额。2016年8月，世贸组织表示支持欧盟申诉中的大部分条款，认定俄罗斯这项禁令非法。对此，俄罗斯提出上诉，称相关地区疫情仍在加重，但上诉被驳回。

近日，欧盟向俄罗斯提出索赔要求，世界贸易组织已将诉讼提交国际仲裁法庭，将于60天内受理。欧盟要求俄罗斯每年支付欧洲13.9亿欧元补偿，并且逐年递增15%。（2013年全年俄罗斯从欧盟进口猪肉总额为13.9亿欧元。）据美国“政治”网报道，欧盟希望通过对俄罗斯商品增加税收的方式来获取这13.9亿欧元，而不是直接获取罚款。俄罗斯经济发展部商务谈判司司长梅德维德科夫同样认为，欧盟并不想拿“现钱”，而是想中止俄罗斯入世后获得的权利。

俄罗斯联邦委员会（议会上院）经济政策委员会第一副主席卡拉什尼科夫曾表示，如果世贸组织做出不利于俄方的决定，俄方应当限制参与程度，甚至可能退出世贸组织，因为欧盟针对俄罗斯实施制裁本身违反世贸规则。这一言论让事件的关注度显著升级。

猪肉进口禁令虽然是因为欧洲疫情暴发颁布，后来在欧洲抗议下也曾取消。乌克兰危机带来的俄欧关系恶化让这个原本只存在于贸易领域的问题彻底翻转。俄罗斯联邦总统国民经济与国家行政学院国家安全系副教授格里波夫认为，欧盟是俄罗斯最大的经济合作伙伴，如果世贸组织支持欧盟，情况将变得非常复杂。“过了四年再去争执检疫问题，本身就很奇怪。”

俄联邦委员会国际事务委员会副主席扎巴罗夫也认为，欧盟自2014年来一直在制裁俄罗斯，现在再提这项要求有失公平。扎巴罗夫认为，如果世贸组织就是为了让西方制裁俄罗斯而存在，俄罗斯入世就没有意义，只有麻烦。

国际律师联盟成员瓦宁在接受今日俄罗斯电视台采访时表示，如果俄罗斯承认世贸组织裁决，那就必须忍痛执行。在欧盟申诉中提到一条，在波兰等国暴发猪瘟时，俄罗斯本国也发现了疫情。俄罗斯对本国肉企并没有限制。俄罗斯经济发展部当时没有准备好证明企业没有采购疫区猪肉的文件，这会让俄罗斯在仲裁中吃亏。

今日俄罗斯电视台评论称，世贸组织至今不愿正面讨论政治制裁话题，是否会出手干预出于国家安全考虑角度采取的制裁措施也尚未可知。

俄经济发展部表示不考虑“退世”

俄罗斯国内原来就有许多专家认为，入世对俄罗斯弊大于利。“猪肉官司”博弈升级后，这种思潮更加强烈。俄经济发展部1月9日专门发声宣称，成为世贸组织成员意味着外部市场法律环境透明，在追求出口多样化背景下，俄罗斯不会考虑退出世贸组织。然而，来自俄罗斯共产党的国家杜马议员于12日要求政府解释继续留在世贸组织的目的。这些议员认为，入世给俄罗斯带来的更多是损失而不是便利。

根据塔斯社报道，案件已经受理，目前世贸组织正在任命仲裁人。接下来的时间里，仲裁专家组会审查欧盟这项申诉的合法性，从而判断是否要针对俄罗斯采取强制措施。梅德维德科夫称，俄罗斯无法理解提出这一申诉的依据，因此俄罗斯要求召集仲裁评审团面谈，来鉴定俄罗斯是否完成了世贸组织最初的裁定。俄罗斯媒体分析，经济发展部的这一表态充分说明了问题的严重性。

俄罗斯基金市场与管理研究所首席经济学家别利亚耶夫在接受俄《议会报》采访时解释，入世对于俄罗斯来说有好处，这毕竟是一个致力于自由、平等贸易的国际组织。然而，西方一直试图在世贸组织内部推广自己的游戏规则。

虽然俄罗斯政府部门表态会继续留在世贸组织，但这场“猪肉官司”带来的风波还未结束。扎巴罗夫认为，为了本国利益，即使欧盟这项申诉被认为合法，俄罗斯也要拒绝执行。

俄罗斯联邦委员会下设国际事务委员会主席科萨乔夫呼吁，世贸组织仲裁法庭应当完全遵守世贸组织规则，从经济角度看待这一事件。此外，西方制裁俄罗斯也是非法的。而且，也有专家认为，即使仲裁法庭这次做出了有利俄罗斯的裁决，俄罗斯出口商也可能在未来很长时间内在欧洲市场受到种种限制。（记者 曲 颂）

《 人民日报 》（ 2018年01月16日 22 版）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)