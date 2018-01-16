伦敦控制空气污染新举措惹争议

为了治理伦敦的空气污染，继2008年实行了“低排放区域”政策后，伦敦市长办公室决定将于2019年4月8日起在伦敦市中心实施“超低排放区域”政策，代替此前的征收“汽车尾气税”。近日，伦敦市交通局与市长办公室正在探讨在2020年后将这一区域扩大至全伦敦范围。分析认为，此举将有助于改善伦敦空气污染现状，然而也有民众担心，逐年收紧的排放收费制度大大增加了他们的生活成本。

伦敦的空气污染在欧洲发达城市中是比较严重的。1952年发生在伦敦的雾霾事件，造成了大约1.2万人死亡。1956年伦敦出台了世界上第一部空气污染防治法案《清洁空气法》，开始着手治理空气污染。根据英国《每日电讯报》的报道，英国每年约有4万人因空气污染而加速死亡，空气污染还会造成心脏病、肺病和哮喘等。

对此，伦敦市采取了一系列措施控制空气污染。去年4月，伦敦市长办公室发布了“超低排放区域”的执行时间表。在实行此项政策后，未达到“欧4”标准的汽油车和未达到“欧6”标准的柴油车一旦驶入伦敦核心区将需缴费。汽车、小货车和摩托车需缴纳12.5英镑（1英镑约合8.8人民币），而大客车、重型货车等需缴纳高达100英镑的费用。

伦敦市长萨迪克·汗自上任后一直积极推动伦敦空气质量改善。如今，伦敦市交通局和市长办公室正在探讨是否要将缴费区域从核心区扩展至整个伦敦。萨迪克·汗表示，为了让人们摆脱伦敦“有毒、致命的”空气，将“超低排放区域”进一步扩大。到2020年，所有重型汽车进入伦敦将需缴费；到2021年，进入北部和南部环城线的汽车、货车和摩托车将缴费。

伦敦交通局预测，实施扩大后的“超低排放区域”政策后，约有10万人将从中受益，到2021年，约有64%的路面能将排放量降至法律标准以下。

根据官方的解释，此项政策意在鼓励人们乘坐公共交通出行或购买电动汽车。到2020年，伦敦预计将新增1500个住宅区电动汽车快速充电桩。此外，伦敦一些区域还设置了“停车熄火”指示牌，鼓励人们从细节上降低排放。伦敦国王学院2016年8月曾做过一次调查，结果显示在汽车司机被建议“停车熄火”的一些区域，检测到的排放量比停车挂空挡未熄火的区域要低20%—30%。

然而，一些伦敦民众对此并不买账。此前，伦敦就已开始向高峰时段驶入核心区域的车辆征收11.5英镑的“拥堵费”；去年10月起又向未达到排放标准的老旧车辆征收10英镑的“汽车尾气税”。大多数的反对者表示，逐年收紧的排放收费制度大大增加了他们的生活成本。有研究机构担心，不符合排放标准的老旧车辆大多来自无力更换新车的低收入家庭，这些举措会让这些家庭更加举步维艰。

（本报伦敦1月15日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月16日 21 版）

(责编：王吉全)