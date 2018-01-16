特朗普言论冲击美非关系

目前，54个非洲国家驻联合国代表共同要求美国总统特朗普收回在移民问题上的不当言论并正式道歉。有分析指出，特朗普的言论会使美国与非洲国家的关系受到严重负面影响，美国在非洲的形象和影响力将再次遭受冲击。

美国多家主流媒体披露，特朗普近日与美国国会议员讨论移民改革问题时，质问美国为何要接收来自海地和非洲国家等“粪坑国家”的移民。

在特朗普口无遮拦的言论之后，美国政府官员们紧急“灭火”。白宫很快就此发出声明，声明中并没有明确否认这些言论，但是声称特朗普是在“为美国人民而战”。特朗普12日在社交媒体推特上否认他对海地和非洲国家出言不逊。特朗普没有说明自己的“粗暴”语言具体指什么，也没有澄清在讨论海地和非洲国家移民时，他是否使用了“粪坑国家”的说法。

对于特朗普的言论，联合国人权事务高级专员办公室发言人鲁珀特·科尔维尔12日在新闻发布会上说，特朗普有关非洲移民的最新言论是“令人震惊的”和“种族主义的”。科尔维尔强调，特朗普言论并非简单的用词粗俗问题，这反映了美国的政策正在打开人性中丑恶的一面，是对种族主义和仇外心理的鼓励，并可能导致很多人失去生计乃至生命的灾难性后果。

非洲联盟已要求特朗普收回其侮辱性言论，并向非洲人民以及全球所有的非洲裔人士道歉。代表着55个非洲国家的非盟称，对特朗普的这一措辞感到“愤怒、震惊和沮丧”。54个非洲国家驻联合国代表一致通过一份联合声明，强烈谴责特朗普发表的“极端无礼、带有种族偏见和排外言论”，要求特朗普政府收回不当言论并道歉。

南非外交部1月15日向美国使馆发照会，要求就特朗普对非洲等国的措辞进行解释。南非外交部发言人克莱松·蒙耶拉表示，南非与非盟、联合国非洲代表团的立场一致，非洲在维护非洲人民以及非洲侨民的尊严方面是坚定的。他表示，南非与美国、非洲与美国的关系，必须建立在相互尊重和理解的基础上。南非《商业日报》称，特朗普这一言论显示了其“无知”。

博茨瓦纳外交部召见了美国驻博大使，并进行了抗议。博外交部表示，特朗普这一表态是“极不负责任的、应谴责的、种族主义的”。

与此同时，美国参众两院官员也表示并不认同特朗普相关言论。美国国会众议院议长、共和党人保罗·瑞安认为，特朗普这一言论“令人遗憾”且对现状“没有帮助”。他呼吁美国欢迎外来移民。

美国参议院议员、共和党人约翰·麦凯恩在推特上说，全球各地的民众来到美国并使美国变得强大。美国的移民政策应反映这一事实，美国政府和总统都应尊重事实。

1月15日，是美国公众假日“马丁·路德·金日”，而且今年是金被刺杀50周年。美国舆论认为，在这样一个特别日子来临前，美国总统爆出不当言论，给美非关系带来了难以愈合的裂痕。

美国国家广播公司的报道称，特朗普种族主义言论对非洲是一种极大的侮辱，应受到谴责。报道还称，特朗普的言论再次引起了对于其上任后对非洲缺乏关注的担忧，美国驻非洲很多国家的高级外交官员职位还未被填补，言论中暴露出的对非洲的负面评价给美非关系的未来蒙上了阴影。报道最后甚至还问道，不知道现在非洲国家还是不是美国的合作伙伴？

美国有线电视新闻网的报道称，特朗普的不当言论会加深美国这个已经失去全球声望国家的孤立程度，这些言论所造成的混乱短时间内无法结束。

前美国非洲司令部咨询委员会委员劳伦斯·弗里曼称，经过近一年的执政，特朗普的非洲政策纲要出现了根本性缺陷。特朗普最近公布的“国家安全战略”是完全虚伪的，显露出“零和战争”的地缘政治心态，认为在竞争中只有赢家和输家。弗里曼表示，他发现，非洲国家对美国积极的态度正在减退。特朗普的这些言论会使美国在非洲的形象和影响力再次降级。

（本报华盛顿、约翰内斯堡1月15日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月16日 21 版）

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