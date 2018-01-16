难民危机仍在“折磨”欧洲（国际视点）

去年10月，在希腊雅典，234名移民在机场等待搭乘飞机前往法国里昂。图为在机场等待转机的难民。

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国际移民组织近日在瑞士日内瓦发布报告称，2017年通过海上进入欧洲的难民数量比2016年减少了一半，为2015年欧洲爆发难民危机以来最低值。有分析认为，欧洲所遭遇的二战结束以来最大规模的难民潮得到初步遏制，但难民危机并未得到根本性解决，难民问题仍将对欧洲政治生态造成严重影响。

难民涌入的高潮正在逐渐退却

根据国际移民组织的报告，2017年乘船通过地中海抵达欧洲的难民为171635人，不到2016年的一半，当年这一数字高达363504人。

报告显示，欧洲难民涌入的高潮正在逐渐退却。在2011年前，每年欧盟经过甄别、审核后最终接收的难民数量基本控制在10万人以内。自2012年起，由于叙利亚、利比亚等中东北非国家持续动荡，难民人数快速增长，当年欧盟接收难民人数首次突破10万人。随着中东北非局势日趋恶化，加上极端组织“伊斯兰国”的蔓延，众多受到战火波及的中东和北非无辜平民为了一线生机，如潮水般涌向欧洲，以致形成二战结束以来最大规模难民潮。据悉，2014年进入欧洲的难民达到28.3万人，2015年涌入欧洲的难民数量更是出现爆炸性增长，超过100万人。

难民潮给欧洲政治、经济和安全带来巨大冲击，严重威胁欧盟的团结和稳定。为了堵住难民潮，欧盟在2016年3月与土耳其签署一揽子难民安置合作协议，出于彼此的利益交换，土耳其协助欧盟封住了东地中海的偷渡路线。试图进入欧盟的大批难民被迫选择中地中海偷渡路线，从而踏上一条更为艰险的逃亡之路。2016年有5000多人因偷渡葬身地中海，创下历史新高。

2017年初，欧盟加大了对中地中海偷渡路线的管控力度，不仅继续为利比亚海岸警卫队提供装备和培训，让其拦截偷渡难民，还决定划拨两亿欧元专款，完善利比亚等北非国家的边境管控设施。国际移民组织的报告称，由于上述措施落实到位，从去年下半年开始，通过利比亚前往欧洲的难民数量锐减。

大量难民还生活在水深火热之中

有分析认为，涌入欧洲的难民潮在2017年明显回落，显示欧洲所面临的难民危机得到初步遏制。意大利总理真蒂洛尼近日表示，2017年是一个转折年份，它标志着难民危机从“失控且被犯罪分子把持”的状态下，进入到“受控制、合法且确定”的阶段。欧盟移民和内政委员德米提斯· 阿兰姆普洛斯去年12月乐观地表示，经过两年的不懈努力，欧洲成功地解决了难民危机，难民无序流入下降了63%，3.2万多名难民在欧洲找到了新家。

但也有分析指出，现在要说欧洲的难民危机已经得到解决，还为时尚早。欧盟智库“开放社会”欧洲政策研究所移民问题专家茱莉娅·拉加纳日前撰文认为，欧盟的确是把汹涌而至的难民潮遏制住了，但这种强行截流的措施不仅没有救难民于水火，反而将他们置于更加深重的人道主义灾难之中。拉加纳说，大量难民聚集在利比亚，过着非人的生活，每名难民在市场上以400美元被公开拍卖，对于难民沦为“现代奴隶”这种人间惨剧，欧盟无动于衷，这能说难民危机得到解决了吗？

去年11月1日至6日，联合国人权监督员走访利比亚首都的黎波里收容偷渡难民的拘留中心，结果发现上万人被关押在机库中，不仅缺乏最基本的生活必需品，很多人还遭到殴打乃至性侵。

“欧洲的难民危机远未结束，且不说被堵在欧盟边境之外的大量难民依然生活在水深火热之中，就是进入欧盟的难民也看不到安定生活的希望。”位于德国首都柏林的欧盟智库“欧洲稳定倡议”创办者吉拉德·诺斯最近在接受媒体采访时表示，由于难民申请程序繁琐漫长，再加上欧盟很多成员国不愿意接收难民，致使大量难民长期滞留在希腊和意大利的难民收容所里，在绝望和困苦中挣扎度日。

难民危机正在重塑欧洲政治和社会

难民潮的涌入不仅给欧洲各国带来沉重的经济、社会压力，而且在欧盟内部造成了巨大的分歧。2015年9月，欧盟委员会通过了各成员国按照配额收留16万难民的方案。两年多过去了，只有3.2万名难民被重新安置。欧盟很多成员国都百般推诿，其中东欧国家最不买欧盟的账，斯洛伐克象征性地收留了16名难民，捷克收留了12名难民，波兰和匈牙利则连一名摊派的难民也没有接纳。

“难民潮虽然有所回落，但难民危机依然折磨着欧洲。”欧盟门户新闻网站“欧盟动态”近日刊文指出，在前不久召开的欧盟冬季峰会上，欧盟再次被难民危机“撕裂”，各方在难民问题上无法达成一致、不欢而散。来自波兰的欧洲理事会主席图斯克批评欧盟委员会出台的难民摊派方案不仅是“无效的”，而且破坏了欧洲的团结。

欧盟现任轮值主席国保加利亚总理鲍里索夫表示，“那些地缘政治玩家为了石油和全球利益在中东北非地区制造了战争，结果就把战争难民这个沉重的包袱丢给了欧洲”。也有分析认为，欧洲现在所遭遇的难民危机是以美国为首的西方国家盲目推行所谓民主价值观的恶果，只有尊重中东北非地区人民自己的政治选择，那里才会结束战争，从而从根本上消除制造战争难民的根源。

“难民危机正在重塑欧洲政治和社会。”保加利亚政治学家、《欧洲之后》一书的作者伊万·克拉斯特耶夫表示，进入欧盟的难民让欧洲民众感到恐慌，因为民粹主义运动成功地把难民危机包装成欧盟的政治危机，在欧洲大地掀起一股反移民、反欧盟的民粹主义浪潮，这股浪潮在很大程度上影响了2016年英国的“脱欧”公投结果。虽然2017年荷兰、法国和德国的大选中极右翼政党没有上台，但也促使欧洲的政治光谱向右移动。

（本报布鲁塞尔1月15日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月16日 21 版）

(责编：王吉全)