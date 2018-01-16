俄罗斯拥抱“中国式支付”

在俄罗斯，银联卡已拥有了相当规模的覆盖率。图为商场里随处可见的银联卡标识。

本报记者 吴 焰摄

到商场购物，一张银联卡尽可搞定；乘地铁公交，用支付宝扫码就成……中国人熟悉的“刷卡扫码”支付方式，正快速推广到俄罗斯越来越多的城市和商业服务系统。

步入新年，来自银联国际的消息称：2018年俄罗斯世界杯赛前，当地自动取款机（ATM）和商户POS终端的银联卡受理覆盖率，将进一步提高到90%。莫斯科、圣彼得堡、加里宁格勒、伏尔加格勒等比赛承办城市，将基本实现银联卡受理无障碍。俄罗斯航空、西伯利亚航空等航空公司官网上，也提供银联卡支付服务。

几乎同时，在俄罗斯营业额排名第三、第四位的两家大型连锁超市“莲塔”和“迪克西”也表示，将在中国春节前后正式启用支付宝系统。此前，莫斯科市公交、地铁、付费自行车等城市交通系统，相继宣布引入支付宝，可以扫码购票。

无论是以银联为主的传统结算模式，还是以支付宝为代表的新型移动支付，“中国式支付”在提速落地俄罗斯的同时，也为双方未来合作打开新的空间。

跟随国人大步“出海”

“接受支付宝是我们的主意。要知道，这是中国最流行的支付方式之一。”去年7月，位于红场附近的全俄高档购物中心莫斯科中央百货商场，首次启动了支付宝系统。当被俄媒问及此举初衷时，商场执行总裁亚历山大·帕夫洛夫如是表述。

中国庞大的游客群体与消费能力，是俄罗斯银行系统愿意与银联、支付宝合作的重要原因，也是无数商户乐意接入支付系统的兴趣所在。

俄罗斯“世界无国界”旅游协会近日发布的统计数据显示：2017年，有超过90万名“免签证”团中国游客到访，比上年增加18%。据预估，2018年世界杯期间，赴俄罗斯观赛的中国游客至少10万人。中国驻俄使馆的统计也表明，在俄中国留学生已达3万多人，近年来每年中俄人员往来超过300万人次。

“我们注意到中国人的数量在持续增长。”俄罗斯外贸银行商业部主任阿列克谢称，“这一市场的潜在规模将达每年3000亿卢布（约合330亿元人民币）”。

可以佐证此观点的是：据帕夫洛夫透露，莫斯科中央百货商场目前9%的营业额来自中国游客。另一座著名旅游城市圣彼得堡的列宁格勒商场，中国消费者贡献的营业额比例更高达22%。

事实上，为争取市场和用户，中国的支付企业也在想方设法，包括采用“补贴”“优惠”等方式。俄罗斯各大机场免税店、商场，常见贴着类似“刷银联卡八五折”的优惠信息，支付宝也以“最优惠汇率”来吸引用户。莫斯科加加林广场商圈，商家店铺林立，八成以上标示可用银联卡。在一家品牌专卖鞋店，售货员瓦莲金娜告诉记者，店里用银联支付已有9年。

越来越多的俄罗斯本地居民也开始办理和使用银联卡。天然气工业银行、俄罗斯农业银行、滨海社会银行等当地10余家银行，已累计发行银联卡近130万张。2017年7月，银联国际与俄罗斯国家支付卡公司实现了发卡合作，原来只能在俄境内使用的MIR卡，扩大到银联网络覆盖的160多个国家和地区，大大提升了俄罗斯居民的跨境用卡便利性。

一带一路创造更多契机

俄罗斯加快引入“中国式支付”，还有一些背景。

以银联为例，其进入俄罗斯市场是在2006年，但爆发式增长主要在2014年后。那一年，受美欧制裁，在俄罗斯信用卡市场上占主导地位的维萨卡与万事达卡，停止提供在俄罗斯多家银行的支付服务。俄政府因此“痛定思痛”，决心建立自己的支付系统，实现多元化结算体系。其时，中俄两国已确立了全面战略协作伙伴关系，作为世界知名的国际信用卡之一的中国银联，受到更多关注。据中国银联驻俄代表樊继光介绍，之后的3年，银联在当地的发卡量激增到200万张。

“一带一路”的建设，也为中俄金融合作创造了更大契机。

一方面，随着政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通的推进，“一带一路”区域内来往人员的支付需要畅通便利；另一方面，以俄罗斯为主要辐射源，包括中亚、独联体国家在内，均有提高金融支付现代化水平、维护本国金融安全、减少现金使用的需求。

去年5月，俄最大银行联邦储蓄银行启动银联卡受理业务；8月，俄第二大银行外贸银行也在实现所有ATM可用银联卡的基础上，开通旗下商户受理银联卡。仅2017年，俄罗斯境内受理银联卡的商户和ATM机数量增长均在1倍以上，累计达63万家商户和10万台ATM。而在“一带一路”沿线的国家和地区，使用银联卡的已有50多个。

另一个重要因素，是中国在移动支付领域的出色领跑。

近些年，中国移动支付企业无现金服务全球化的步伐加快，不仅有以支付宝、微信为代表的新型移动支付企业，连银联这样传统的跨境支付机构也推出了“云闪付”等移动支付方式，发展之快、应用之广，令欧美国家难以企及。在欧美、东南亚等国家和地区，仅支付宝就接入了12万多家海外线下商户，支持18种外币结算。当德国青年阿福向总统写信“希望把支付宝带回德国”、中国热门移动应用在海外本地化诞生了“印度版支付宝”“菲律宾版微信支付”，渴望金融创新的俄罗斯，希望通过中国成熟的无现金支付技术与经验，实现“弯道超车”。

海外故事才刚开始

面对“中国式支付”在俄罗斯的开疆拓土，无论是银联国际还是支付宝方面，相关负责人面对本报记者采访时都不约而同地强调，“这只是第一步。故事刚刚开始”。

事实上，“故事”已先一步在东南亚等国家地区拉开帷幕。

在老挝，2015年11月，由银联、中国国家开发银行和老挝中央银行共同合作建设的老挝国家银行卡支付系统项目上线，帮助老挝建起一个覆盖全境的国家银行卡支付系统；在泰国，继银联芯片卡标准成为泰国的行业标准后，银联又为泰国提供银行卡转接系统建设标准。银联还成为亚洲支付联盟（APN）跨境芯片卡标准的唯一提供商，并与7家会员机构签署芯片卡标准授权合作协议——这意味着，新加坡、韩国、马来西亚、印尼、菲律宾等国的主流转接网络，都会把银联芯片卡标准作为受理、发卡业务的技术标准。

俄罗斯是“一带一路”沿线的重要国家，也是连接中东欧、辐射独联体的关键地区。“中国式支付”在这里的布局落子，不仅意味着人民币在国际化征程中迈开重要步伐，也通过参与境外市场支付基础设施建设、技术标准体系的对接和互联互通，实现技术、产品、服务及品牌等要素的“走出去”，提高在现代支付标准上的话语权。

“故事”的另一走向，是可能引发一场由互联网时代金融科技创新带来的“周边革命”。以支付宝为例，中国消费者手机里下载的支付宝应用，来到海外会自动切换成海外版，不仅有“钱包”功能，更提供大量“出境”服务，包括在当地的吃喝玩乐信息、景点门票购买、“附近”商户优惠等等。正像支付宝俄罗斯地区负责人博格丹·扎罗日内所说，“我们提供的绝不只是支付工具，更希望创造一种改变生活方式的应用。”

可以预期的是，随着跨境支付的快速发展，新一轮跨境电子商务交易势必将急速提升。伴随着“中国式支付”海外扩张的布局，银行的业态、信用制度的重建、货币的形态、支付的安全、电商平台的打造乃至网联支付的监管，也将迎来新的挑战。

（本报莫斯科1月15日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月16日 03 版）

(责编：王吉全)