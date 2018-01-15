南非桌山景区安全事故频发 游客需提高警惕

人民网约翰内斯堡1月15日电 （王磊）官方数据显示，自2017年12月份以来，由于南非进入圣诞、元旦休假期，著名景点桌山国家公园共有35人陷入需要被救援的境地。2017年全年搜救队伍共救下了185人。数据还显示，桌山国家公园每年接待500万名游客。

民间组织“守望桌山”（ The Table Mountain Watch group ）的一名成员说，从2017年9月份开始，他们就同有关部门沟通桌山的安全问题，并要求相关部门出台相应的安全措施，但是情况并没有好转。上周末，有2名歹徒伪装成登山者袭击了9名游客；不久前，两名攀岩爱好者也不幸在桌山遇难；而桌山周边的沙滩也经常发生暴力袭击抢劫事件。

虽然开普敦警方已经对近期发生的多起案件进行立案调查，但到目前为止没有任何进展。

南非国家公园管理处（SANParks）发言人表示，他们有专门的团队以确保游客安全，“我们已经建立了游客安全小组，他们会负责确保游客的安全。我们还有巡逻人员以及12只训练有素的巡逻犬承担执法任务。“他同时表示，制定的安全规章是需要游客去遵守的，只有这样才能保证大家的安全。

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