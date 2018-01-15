中国第八批赴南苏丹维和工兵部队同孟加拉维和步兵营开展联合演练

人民网南苏丹瓦乌1月15日电（秦树发、张晓昆） 当地时间1月15日，针对南苏丹严峻安全形势，中国第八批赴南苏丹瓦乌维和工兵部队同孟加拉维和步兵营开展联合防卫演练，提升共同应对突发事件能力。

连日来，南苏丹政府军与反对派持续交火，社会治安和部落冲突不断加剧恶化，已造成数百人员伤亡，发生多起恶性抢劫事件。为应对可能出现的突发情况，我维和工兵部队联合孟加拉维和步兵营开展联合演练，强化危机应对、管控能力。

此次联合演练以野外施工地为背景，主要包括模拟我工兵部队施工途中车机抛锚、施工期间遭遇反政府武装力量袭击、午餐前遭受非武装人员袭扰，企图向我冲击，哄抢我方食物等内容。演练中，我指挥组迅速判明情况，在孟加拉步战车的掩护下，我警卫人员迅速成战斗队形，有效应对各种突发情况。

据南苏丹瓦乌维和工兵大队大队长孙士俭介绍，他们还赴伦拜克、科瓦乔克两个分点营区，对联合筹划、联合编组，难民拦阻车队、不明身份武装人员设卡索要财物、小股武装分子火力袭扰、难民冲击营区等课目详细制定了应急预案，并主动与联南苏团指挥部门和友军建立信息共享机制，携手应对风险挑战。

据了解，该批维和部队于去年9月底抵达任务区，主要担负任务区内工程保障，修建道路、桥梁、机场、构筑与维护简易营房、防护掩体，修建供水、供电、供暖设施，为战区维和部队提供工程支援等任务。2017年11月15日，该维和部队对“阿加夸克至穆乌鲁补给线”正式展开工程施工，截至目前已修筑道路近200公里。

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