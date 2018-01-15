特朗普不当言论重创美国国际形象

美国总统特朗普１４日对媒体否认自己是种族主义者。此前，美国多家主流媒体披露，特朗普近日与美国国会议员讨论移民改革问题时，质问美国为何要接收来自海地和非洲国家等“粪坑”国家的移民。此言引发国际舆论一片哗然。

分析人士指出，尽管特朗普过去也曾在移民问题上有过不当言论，但这一回他是以总统身份在正式探讨国家政策时对许多国家出言不逊，此举无疑将对美国的全球形象造成巨大负面影响。

各方声讨

肯尼亚反对派领袖奥廷加在一份声明中指出，被特朗普贬低的非洲国家恰恰是美国公司攫取数十亿美元用以反哺美国的地方。而且，非洲国家面临的许多问题正是由美国的外交干涉“直接或间接导致的”。

非洲联盟发言人埃芭·卡隆多表示，应警惕特朗普带有严重种族主义色彩的言论。历史上，许多非洲人被贩卖至美国为奴，且美国是全球最大的靠外来移民建立的国家，美方发表如此言论尤其令人不安。

分析人士指出，特朗普上台后对非洲表现出的傲慢与冷漠，与他的前任奥巴马形成鲜明反差，使其饱受非洲舆论诟病。而此次不当言论则再次在非洲大陆引燃怒火。

海地政府也发表声明表达对特朗普言论的愤怒。声明说，海地政府对特朗普的用词感到“强烈震撼和愤怒”，海地政府“最强烈地”谴责他的这种表述，并认为这是“完全无法接受的”。声明说，此番言论是用一个“完全错误的，且带有简单化和种族歧视的视角来看待（旅美）海地人和他们对美国的贡献”。

海地所属的加勒比共同体也发表声明，对特朗普使用“轻蔑和排斥性的言辞”来描述海地及其他一些发展中国家的做法“深感忧虑”。

党内缄默

事发后，特朗普否认自己用诋毁性语言形容他国。白宫在一份声明中未否认美国媒体的相关报道，但为特朗普辩解称：“一些华盛顿政客选择为外国而战，但特朗普一直为美国民众而战。”

特朗普此番言论在美国国内遭到民主党和主流媒体抨击，但共和党主流派多数保持缄默，与去年总统竞选期间在类似问题上群起批评特朗普的态度迥异。

分析人士指出，共和党内部态度转变，除了由特朗普身份变化造成，还反映出作为特朗普主要支持群体的白人蓝领阶层在２０１６年大选中异军突起，极大改变了共和党在移民问题上的态度。

特朗普在移民问题上历来立场强硬，出格言论不断。他在竞选总统期间曾称墨西哥移民大多是“毒贩”“强奸犯”，并建议“全面禁止”穆斯林进入美国。这些言论使其获得美国白人蓝领阶层拥护，而民调显示，这一阶层是将特朗普送进白宫的核心支持群体。

分析人士指出，在２００８年和２０１２年总统选举中接连失利后，共和党认为需要对自身重新定位，通过改革移民制度吸引少数族裔选民，扩大共和党选民基础。然而，依靠“愤怒的白人蓝领阶层”上台的特朗普打乱了共和党主流派的规划，也使得共和党主流派在移民政策上更加受制于他的“美国第一”民粹牌。

外交触雷

面对外界愤怒情绪，美国国务院非洲司通过推特重申了美国对非洲的外交立场，称将继续与非洲保持“有活力而热情”的关系。

分析人士指出，尽管美国国务院忙着“灭火”，但特朗普带有明显种族歧视色彩的粗暴言辞必然会极大损害美国的国际形象。

肯尼亚《旗帜报》１３日刊登社论，指出特朗普的不当言论将伤害美国的对外贸易和全球外交，因为包括肯尼亚在内的一些非洲国家既是美国反恐方面的伙伴，也是美国产品的一个主要市场。

一些非洲专家认为，特朗普一系列“种族歧视”言论和做法将使美国在非洲的影响力进一步降低。

埃塞俄比亚一家国际关系智库的研究员阿贝贝·艾扬告诉新华社记者，特朗普缺乏外交礼数的表态将削弱美国的国际影响力，其恶劣影响将是长期的。

肯尼亚国际问题专家马丁·恩古鲁也认为，特朗普的不当言论将加速美国全球影响力的衰退。（综合新华社记者刘晨、孙丁、姚远、王小鹏、许雷、刘璇报道）

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