印尼证交所发生部分坍塌事故 

人民网雅加达1月15日电（记者 席来旺）当地时间15日中午临近12点时，印尼证券交易所大楼发生部分垮塌事故。据了解，并非整个建筑倒塌，是楼内二层加建层通道部分的坍塌。目前，具体伤亡情况尚不明确，据当地媒体报道，约有十余名伤者被用担架抬出。记者发稿时已撤出数百人，楼内仍压有伤员，其中有不少是今天来证券交易所参观的人员。

印尼证券交易所坍塌事故的具体原因尚不清楚，但官方确认并非爆炸引起，从而排除了恐怖袭击的可能。当局正在进行人员撤离，同时警方表示将继续调查。

尽管在上午交易结束时发生了大楼内第二层加层通道部分坍塌，印尼证券交易所在当地时间下午1:30就正常恢复了当天第二阶段的交易。

印尼证交所位于首都雅加达市中心的中央商务区，交易所大楼也是世界银行雅加达代表处办公室所在地。

(责编：樊海旭、常红)