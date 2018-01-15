外交部：中方愿协助伊朗做好“桑吉”轮事故善后事宜

图片来源：外交部网站

人民网北京1月15日电 （樊海旭）外交部发言人陆慷15日主持例行记者会，就伊朗“桑吉”轮事故、中印关系、伊核问题等答问。

陆慷重点介绍了有关“桑吉”轮事故的相关情况。陆慷表示，中方对“桑吉”轮事故中的遇难者表示哀悼并向遇难者家属表示慰问，中方愿与伊朗方面保持沟通，协助做好善后事宜。

陆慷说，“桑吉”轮海上交通事故发生后，中国领导人和中国政府高度重视，中国民众普遍关注，有关部门迅速反应，第一时间全力组织开展搜救。“桑吉”轮上载有13.6万吨凝析油，碰撞后发生火情，十分危险。尽管如此，中方救援人员仍然冒着巨大生命危险和安全威胁多次接近事故船只，近距离实施搜救和灭火作业，展现了高度的专业素养。在“桑吉”轮突然爆燃前，中方救援人员还冒着生命危险登船搜救，抢运出了两具遗体，并带回了该轮船载航行数据记录仪（俗称“黑匣子”）。

陆慷表示，在交通事故发生的同时，中方与伊朗各部门及孟加拉国方面就救援工作保持着畅通、有效的沟通。中国驻伊朗使馆在第一时间为多批伊朗赴华参与救援的专业人员颁发签证，确保他们能尽快赶赴事故现场。中方救援指挥中心还专门为伊方参与救援人员作出专门安排，以便其与中方开展协调沟通。不仅如此，中方还协调了日韩等国的搜救力量共同参与海上救援。

另外，陆慷援引伊朗媒体最新报道说，伊朗劳工部长、“桑吉”油船事件调查委员会主席致函鲁哈尼总统表示，根据伊朗专家和中方官员的意见，事故发生后的一个小时内，油船上的大规模爆燃和毒气扩散就已导致船员全部丧生。这一结局是令人悲恸的。

陆慷指出，中方在搜救过程中付出的努力得到了伊方的高度肯定。正在上海参与救援工作的伊朗议会国家安全委员会副主席对媒体表示，中伊双方已尽最大努力实施救援。伊朗合作、劳动和社会福利部部长拉比伊对中方救援努力表示感谢。伊朗驻华大使哈吉也表示，中方尽了最大努力进行救援，不仅发动了上海本地力量，还动员了周边其他省份前来支援。伊朗驻上海总领事也赞赏“中方在救援行动中倾尽了全力”。

陆慷最后表示：“在此，我也要向在事故发生后救援工作人员所表现出的英勇敬业和专业素质表示敬意和感谢。”

全文实录如下：

首先，感谢在座很多记者朋友参加了上周五外交部和北京市人民政府联合主办的2018年外国驻华记者新年招待会。我看到不少记者朋友与中央部委相关负责人、发言人、北京市有关部门负责人聊得很高兴。

应世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布的邀请，中共中央政治局委员、中央财经领导小组办公室主任刘鹤将于1月22日至25日出席在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛2018年年会。

问：据印度媒体报道，1月12日，印度陆军参谋长拉瓦特在记者会上宣称，虽然中国是一个强大的国家，但印度也不是一个弱小的国家。印度在军事上应将重点转向北部边境。他还表示，洞朗不属于印度，在洞朗事件中，印军确实进入了不属于印度的领土。请问中方对上述言论有何评论？

答：我们注意到了有关报道。过去一年，中印关系经历了一些波折。去年9月金砖国家领导人厦门会晤期间，两国领导人就妥善管控争议、推动中印关系回到健康稳定发展轨道达成重要共识。近一段时期，中印双方加强对话磋商，两国关系总体上呈现出改善发展的积极势头。

在此背景下，你所提到的这位印军高官发表印在军事上应将重点转向北部边境等不具建设性的讲话，不仅有悖于两国领导人达成的重要共识，也与双方推动中印关系改善发展的努力不符，无助于双方共同维护边境地区的和平与安宁。

中印是重要邻国，当前双方都正处在国家发展和民族复兴的关键阶段，两国理应加强战略沟通，消除战略疑虑，开展战略合作。我们敦促印方按照两国领导人的重要共识精神，多做有利于维护边境地区和平稳定的事，不要做任何可能使局势进一步复杂化的事，要以建设性的方式处理两国间事务，推动中印关系的健康稳定发展，这符合本地区的共同利益，我们相信也符合印方自身的利益。

需要特别指出的是，你所提到的这位印度高级军官的表态再次表明，印军去年非法越界行为的事实非常清楚、性质明确。洞朗属于中国。中印边界锡金段已由历史界约划定。洞朗是中国领土。中方将继续按照历史界约规定在洞朗地区行使主权权利，坚定不移地维护自己的领土主权。我们要求印度军方认真汲取教训，恪守历史界约，切实维护好边境地区的和平稳定，为两国关系的积极发展创造良好氛围。

问：我们注意到，昨天，在东海发生碰撞事故的“桑吉”号轮船突然发生爆燃并沉没。你能否进一步介绍有关情况？下一步，中方对事故的处理有何打算？

答：大家最近一直比较关注在东海发生的这起海难事故。今天，我也愿意在此多花些时间，向大家进一步详细介绍有关情况。

“桑吉”号海上交通事故发生后，中国领导人和中国政府高度重视，中国民众普遍关注，有关部门迅速反应，第一时间全力组织开展了搜救工作。正如媒体所报道的，“桑吉”号上载有13.6万吨凝析油，碰撞后发生火情，十分危险。尽管如此，中方救援人员仍然冒着巨大生命危险和安全威胁多次接近事故船只，近距离实施搜救和灭火作业，展现了高度的专业素养。在“桑吉”号突然爆燃前，中方救援人员还冒着生命危险登船搜救，抢运出了两具遗体，并带回了该轮的船载航行数据记录仪，也就是俗称的“黑匣子”。

与此同时，中方与伊朗各有关部门就救援工作保持着畅通、有效的沟通。我们与孟加拉国方面也保持着密切的联系。中国驻伊朗使馆在第一时间为多批伊朗赴华参与救援的专业人员颁发签证，确保他们能尽快赶赴事故现场。中方救援指挥中心还专门为伊方参与救援人员作出专门安排，以便他们能够有效地与中方开展协调沟通。不仅如此，中方还协调了日韩等国的搜救力量共同参与海上救援。

现在大家注意到了，根据伊朗媒体最新报道，伊朗劳工部长、“桑吉”油船事件调查委员会主席致函鲁哈尼总统表示，根据伊朗专家和中方官员的意见，指出事故发生后的一个小时内，油船上的大规模爆燃和毒气扩散已导致船员全部丧生。这一结局是令人悲恸的。

与此同时，中方在搜救过程中付出的努力得到了伊方的高度肯定。我们注意到，正在上海参与救援工作的伊朗议会国家安全委员会副主席对媒体表示，中伊双方都已尽最大努力实施救援。伊朗合作、劳动和社会福利部部长拉比伊对中方救援努力表示感谢。伊朗驻华大使哈吉也表示，中方尽了最大努力进行救援，不仅发动了上海本地力量，还动员了周边其他省份前来支援。伊朗驻上海总领事也赞赏“中方在救援行动中倾尽了全力”。

我们对事故中的遇难者表示哀悼并向遇难者家属表示诚挚的慰问，中方愿与伊朗方面保持沟通，协助做好善后事宜。在此，我也要向在事故发生后救援工作人员所表现出的英勇敬业和专业素质表示敬意和感谢。

问：中方正在采取什么举措以防止撞船事故导致的环境污染？根据初步调查，造成事故的原因是什么？

答：关于第一个问题，我第一次回答有关事故的问题时就说过，考虑到人命关天，中方第一时间组织了搜救工作，希望尽可能救回船上的船员。与此同时，考虑到船上载有大量凝析油，中方相关部门也同时启动了清污防污工作。具体情况，请你查阅中国交通部和国家海洋局的网站。有关部门会及时更新详细情况。

关于第二个问题，事故发生后的当务之急是救援工作，在这一过程中，我们还会进一步调查事故原因。在轮船最后燃爆前，中方搜救人员冒着生命危险登船、全力搜救当时认为仍有可能生还的船员，抢运出了两具遗体，带回了该轮的船载航行数据记录仪。我相信找到“黑匣子”可能会有助于查明这起事故的原因。在此之后，才能开展后续的相关调查工作。

问：你能否确认调查已经开始？

答：有关调查已经展开。

问：你能否介绍开展调查的细节？中方是否将主导调查？是否有具体的时间表？调查什么时候结束？

答：我刚才说了，找到了“黑匣子”会有助于各方准确掌握事故发生的原因。具体调查还在进行中，希望大家能够耐心等待结果。

问：日本政府已确认上周10日、11日进入钓鱼岛毗连区的潜艇是中国海军潜艇。日本外务省上周五向中国驻日本大使程永华提出抗议。中方对此有何评论？按照中方解释，日方舰艇先进入了毗连区，中方海军“益阳”号导弹护卫舰随后进入了毗连区。但日方的解释是中方潜艇先进入，并引发了这次事件。中方对此有何评论？

答：中国国防部发言人已经就当时现场的情况作出了详细描述，上周我也表明了中国政府在钓鱼岛问题上的立场。

你所谓的潜艇的情况我不掌握。但提到钓鱼岛问题，我可以告诉你，中方不会接受日方提出的所谓交涉。中方在钓鱼岛问题上的立场非常清楚，钓鱼岛及其附属岛屿是中国的固有领土。本着这一立场，中方已就日本舰艇进入中国钓鱼岛毗连区表明中方的严正立场。

我们敦促日方停止在钓鱼岛问题上制造事端，要求日方按照2014年双方达成的四点原则共识精神，与中方相向而行，以实际行动为两国关系改善发展作出努力。

问：关于印度陆军参谋长拉瓦特的表态，他还表示中国在很多的边境地区施加压力，印度想确保边境地区紧张局势不要升级。或许他的表态主要是为了让印度大众知道他在称赞中印关系。你对他表态中哪些内容存在异议？

答：我刚才已经说得非常清楚了。如果这位印度军方高级官员所指的是中方洞朗地区这一特定区域，我们的有关立场相信你非常清楚。洞朗地区历来属于中国领土，一直在中国的有效管辖之下。中国的边防部队在洞朗地区开展巡逻驻守是按照历史界约规定，行使我们的主权权利，维护领土主权。刚才我也说过，我们希望印度方面能够汲取教训，避免再次发生去年发生过的一些事情。

如果他指的是中印边界的整体状况，刚才我也说了，去年9月金砖国家领导人厦门会晤期间，中印两国领导人达成了一个高度共识。根据这一共识精神，一段时间以来，中印双方总体上一直保持着有效沟通，目的是增进战略互信，减少战略疑虑，从而能够为双方开展战略合作创造有利的氛围。事实上，一段时间以来，双方关系总体上也呈现出改善发展的势头。我相信大家都能够感觉到，在这样的背景下，你所提到的这位印度军方高官发表的言论，与两国领导人达成重要共识的精神是不符的，与当前中印双方努力改善双方关系、促进战略合作的大势也是不符的。我们相信，这样的言论不利于两国维护边境和平稳定的共同努力，也不利于印度自身。

问：伊朗及世界主要大国都拒绝了对伊核问题全面协议的任何修改，此前美国总统特朗普要求在协议中增加强硬的新措施，以使协议继续有效。中方对此有何回应？

答：周末，我们已经阐述了中方的相关立场。中方已经注意到美方就伊朗核问题全面协议发表的声明，特别是美方继续暂停对伊朗核领域制裁。我们也注意到国际社会普遍支持全面协议，并对伊朗执行协议给予了充分的肯定。美方发表声明以后国际社会、包括伊朗方面都作出了一些反应。就中方而言，我们立场非常明确。我们一贯支持各方经过艰苦努力达成的伊核问题全面协议，我们也希望所有有关各方都能够履行自身根据全面协议所承担的义务。中方认为，协议是多边主义的重要成果，也是通过政治外交手段解决国际热点问题的典范。确保协议贯彻始终，不仅有利于维护中东地区和平稳定，同时对维护国际核不扩散体系也有重要现实意义，这符合各方根本利益。我们注意到当前事态出现的一些情况，我们希望各方都能加倍珍惜这一协议，从大局和长远出发，坚定政治意愿，妥善管控分歧，继续全面、有效执行协议。

问：据报道，撞船事故发生的海域已经有十英里长的石油污染带。中方是否与日本协调开展海面清污工作？中方是否将主要负责清污工作？

答：关于防止造成大规模污染等次生灾害的问题，我从第一次在这回答相关问题起就已表明中方的态度，也介绍了中方采取的措施。

我想重申，这项工作一直是我们关注的重点，也是中方作出努力的重点领域。大家都不希望看到发生大面积的次生灾害。中方在整个东海海难事故的处理过程中，一直本着透明、开放的态度。我们支持、欢迎其他所有相关方参与有关搜救和清污工作。至于具体的进展情况，请大家关注中国交通部和国家海洋局及时发布的信息，如有进一步消息，我们也会向大家及时提供。

问：印度陆军参谋长拉瓦特还提到中国在洞朗地区的驻军已大幅减少。你上周已经作出了回应，是否有新的补充？

答：洞朗属于中国，也一直处于中国的有效管辖之下，不存在任何争议。中国边防部队在洞朗地区的驻守巡逻是按照历史界约的规定，行使中方自己的主权权利，维护自己的领土主权。

问：昨天，夏威夷居民收到一个有误的突发警讯，称即将有弹道导弹来袭，引起了很大恐慌。美国政府是否就此联系中方要求澄清？你对这一“乌龙”事件有何评论？

答：关于你问的第一个问题，我不知道你的问题从何而来，也没有可以向你提供的情况。我们也注意到了有关报道。我想说，这再次证明，在当前各国利益高度相互关联的时代，各方应当致力于增进相互信任，谋求共同发展。我相信，如果在这方面多作一些努力，可能会有助于减少这样的“乌龙”及其造成的社会不安。

问：日前,澳大利亚某官员声称中国对太平洋岛国的援助加重了岛国的财政负担。中方对此有何评论？

答：我们也注意到了这个报道，坦率地说，发表上述言论的人心态可能有点问题。他们对中方进行无中生有的指责，实际上是不愿看到太平洋岛国实现自主可持续发展。

长期以来，中国在充分尊重太平洋岛国政府和人民意愿、充分考虑太平洋岛国发展需要的基础上，向这些岛国提供了力所能及、特别是不附带任何政治条件的援助，有力促进了这些国家的经济社会发展，也受到岛国政府和人民的热烈欢迎。我可以告诉这位官员，也可以告诉国际社会，中方愿继续向太平洋岛国提供此类支持与帮助。

问：据了解，中国援助斐济苏瓦斯丁森桥和瓦图瓦卡桥项目日前竣工通车，你能否介绍一下有关情况？

答：11日，中国政府援建的斐济斯丁森桥和瓦图瓦卡桥项目顺利如期竣工。大家可能已经注意到，斐济政府为此举行了隆重的通车仪式，斐济总理姆拜尼马拉马、多位斐政府高官以及当地民众共计300余人出席。姆拜尼马拉马总理在致辞中表示，中国是斐济坚定的合作伙伴和真诚朋友，感谢中国政府和企业为斐济援建了两座漂亮的大桥。

斯丁森桥和瓦图瓦卡桥是中国对斐济提供的无偿援助项目，建成后将极大改善斐济首都苏瓦市等地交通运输状况，便利当地民众的生活。上述项目是中国对太平洋岛国提供的众多援助中的一个，这些项目符合有关国家实际需要，受到当地政府和人民普遍欢迎。我想重申，中方愿继续在力所能及范围内继续为太平洋岛国提供支持和帮助。

问：过去一年美元始终处于历史最低位，而中国人民币已经达到了两年来的最高点，美元兑人民币接近1:6.4。中方是否担心美方在贸易问题上操纵汇率？

答：这个问题问得很好。美方的汇率政策和货币政策，要由美方作出解释。就中方而言，中方在人民币汇率形成机制改革问题上的立场大家都非常清楚。我们希望国际上主要经济体能采取负责任的货币政策，其宏观政策能够符合互利共赢的精神。

问：据报道，1月12日，克罗地亚交通部宣布，中国路桥公司联合体被确定为佩列沙茨大桥建设方，该项目由欧盟基金提供融资。据报道，这是中国公司首次中标欧盟基金工程项目。中方对此有何评论？

答：中国和克罗地亚是传统友好国家，两国经贸合作拥有巨大潜力，保持良好的增长势头。近年来，越来越多的中国企业通过国际招标参与其他国家重大建设项目，我们对路桥公司联合体能够通过国际招标并最终中标克罗地亚大桥建设项目表示祝贺。相信这一项目将有力促进中克双边务实合作以及两国同欧方开展三方合作。你刚才也提到了，这是中方中标的首个由欧盟基金提供融资的项目。中国政府继续支持本国企业按照平等、互惠、共赢的原则积极参与其他国家基础设施建设，从而更好助力当地经济社会发展。

(责编：樊海旭、常红)