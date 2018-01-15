俄总统大选将至 民调显示:74%俄罗斯人支持普京

全俄社会舆论研究中心的民调材料显示，普京在俄罗斯总统候选人中遥遥领先，74%的俄罗斯人表示，准备在总统选举中投票支持他。大选即将于3月18日举行。

据俄罗斯卫星通讯社报道，民调数据显示，如果选举将于下周日(28日)举行，那么普京会获得73.8%的选票。俄共候选人格鲁季宁以7.2%的得票率排名第二，领先得票4.7%的俄自民党候选人日里诺夫斯基。

据海外网此前报道，13日，俄罗斯中央选举委员会已停止接收参选总统申请人递交文件，大选即将于3月18日举行。36位参选总统申请人向中央选举委员会递交了参选的必要文件。

希望独立参选的申请人的文件递交在1月7日结束，当天，俄中央选举委员会的文件接收工作持续到半夜。各党提名的申请人递交文件的时间略多，持续到1月12日。俄中央选举委员会在当地时间1月12日24点停止接收参选俄总统申请人的文件。(海外网 巩浩)

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