菲马荣火山恐将于数日内喷发 上万民众被迫撤离

【环球网报道 记者 王莉兰】据瑞士资讯1月15日援引法新社报道，菲律宾马荣火山(Mayon)隆隆作响，火山口在当地时间1月15日冒出亮红色火光。火山学家警告称这座火山恐将于数日内喷发，促使上万民众逃离家园。
科学家表示，马荣火山出现多次“蒸汽喷发”后，在过去24小时活动频频，火山地震与落石撼动马荣山峰顶。
据悉，当局下令撤离火山口7公里的1.2万余名民众，并警告可能出现毁灭性泥石流和有毒火山灰云。
当地区域民防办公室主任尤考特(Claudio Yucot)表示，“居民留下来吸火山灰是很危险的事情”。他指出，过去几周持续降雨，使得堆积在马荣火山山坡上的碎砾可能引发火山泥流。假如雨势不停，情况可能相当危险。
马荣火山呈近乎完美的圆锥形山体，座落在菲律宾首都马尼拉西南方约330公里。
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