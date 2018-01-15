外交部：愿协助伊朗做好“桑吉”轮事故善后事宜 

人民网北京1月15日电（樊海旭） 综合报道，1月6日晚，巴拿马籍油船“桑吉”轮与中国香港籍散货船“长峰水晶”轮在长江口以东发生碰撞。14日12时左右，“桑吉”轮突然发生爆燃，全船剧烈燃烧后沉没。“桑吉”轮隶属伊朗光辉海运有限公司，由伊朗驶往韩国，船上32人，其中伊朗籍30人，孟加拉国籍2人。截止15日发稿时，32名船员中3人确定遇难，29人下落不明。

针对“桑吉”轮事故，外交部发言人陆慷15日表示，中方对“桑吉”轮事故中的遇难者表示哀悼并向遇难者家属表示慰问，中方愿与伊朗方面保持沟通，协助做好善后事宜。

陆慷说，“桑吉”轮海上交通事故发生后，中国领导人和中国政府高度重视，中国民众普遍关注，有关部门迅速反应，第一时间全力组织开展搜救。“桑吉”轮上载有13.6万吨凝析油，碰撞后发生火情，十分危险。尽管如此，中方救援人员仍然冒着巨大生命危险和安全威胁多次接近事故船只，近距离实施搜救和灭火作业，展现了高度的专业素养。在“桑吉”轮突然爆燃前，中方救援人员还冒着生命危险登船搜救，抢运出了两具遗体，并带回了该轮船载航行数据记录仪（俗称“黑匣子”）。

陆慷表示，在交通事故发生的同时，中方与伊朗各部门及孟加拉国方面就救援工作保持着畅通、有效的沟通。中国驻伊朗使馆在第一时间为多批伊朗赴华参与救援的专业人员颁发签证，确保他们能尽快赶赴事故现场。中方救援指挥中心还专门为伊方参与救援人员作出专门安排，以便其与中方开展协调沟通。不仅如此，中方还协调了日韩等国的搜救力量共同参与海上救援。

另外，陆慷援引伊朗媒体最新报道说，伊朗劳工部长、“桑吉”油船事件调查委员会主席致函鲁哈尼总统表示，根据伊朗专家和中方官员的意见，事故发生后的一个小时内，油船上的大规模爆燃和毒气扩散就已导致船员全部丧生。这一结局是令人悲恸的。

陆慷指出，中方在搜救过程中付出的努力得到了伊方的高度肯定。正在上海参与救援工作的伊朗议会国家安全委员会副主席对媒体表示，中伊双方已尽最大努力实施救援。伊朗合作、劳动和社会福利部部长拉比伊对中方救援努力表示感谢。伊朗驻华大使哈吉也表示，中方尽了最大努力进行救援，不仅发动了上海本地力量，还动员了周边其他省份前来支援。伊朗驻上海总领事也赞赏“中方在救援行动中倾尽了全力”。

陆慷最后表示：“在此，我也要向在事故发生后救援工作人员所表现出的英勇敬业和专业素质表示敬意和感谢。”

(责编：樊海旭、常红)