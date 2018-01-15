瑞典留学生：为实现中华民族的伟大复兴砥砺前行

人民网斯德哥尔摩1月15日电（记者 李玫忆）中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平日前给莫斯科大学中国留学生回信，这一消息温暖了海外的学子们。14日，中国驻瑞典大使馆举行座谈会，留瑞中国学生学者联合会负责人、留学生和学者代表以及使馆青年读书会全体成员近50人参加。与会人员纷纷表示，一定不辜负习近平总书记和人民重托，刻苦学习，以实际行动报效祖国。使馆教育参赞窦春祥主持会议，桂从友大使出席并讲话。

桂大使表示，习近平总书记给莫斯科大学中国留学生回信后，使馆全体同志第一时间认真学习，使馆教育处当天就组织留瑞学生学者学习。习近平总书记的回信字字掷地有声，温暖人心，激励人心，催人奋进，体现了习近平总书记对青年工作的高度重视，与十九大报告的精神一脉相承。习近平总书记的回信就是在瑞学生学者的努力方向和行动指南。希望大家把学习习近平总书记回信和学习十九大精神有机结合起来，作为案头书，常学常新，把习近平总书记每句话牢记在心，把自己的人生梦想与实现中华民族伟大复兴的中国梦结合起来，以自己的的实际行动为实现中国梦而努力奋斗。驻瑞典使馆将继续为大家服好务，搭好桥，全面做好新时代留学人员的服务指导工作。

“海外学子是党和国家的宝贵财富，是中国特色社会主义现代化强国建设和教育强国建设的重要参与者和实践者。我们要结合瑞典实际，进一步加大爱才知才聚才力度，为他们平安留学、早日成才、报效祖国做出应有的努力。”窦春祥参赞对留瑞学子的努力和爱国心给予了充分的肯定。

“青年兴则国家兴，青年强则国家强“，”让青春只管闪耀在为梦想奋斗的道路上“。习总书记的谆谆教导在留瑞学生中引起热烈反响，瑞典各学联立即行动起来，纷纷畅谈对习总书记回信的体会和感想，展现了新时代海外学子的政治抱负和报国之心。他们结合自身工作、学习、生活经历畅谈对习总书记回信的学习体会。瑞典皇家理工学院学联主席王秋晨接受记者采访时表示，习近平总书记的回信言简意赅，激励我们这些海外学子在新时代要有新作为。作为青年留学人员，我们要依靠自己的本事，为国家发展服务，为国家未来做贡献。我们将牢记习近平总书记的殷殷期盼和谆谆嘱托，做有理想、有本领、有担当的好青年，为实现中华民族的伟大复兴砥砺前行！斯德哥尔摩大学留学生王方可表示，我们正处于培养自身能力、实现宏大理想的关键时刻，当以实现中华民族伟大复兴的中国梦为己任，充分发挥自身优势，做好中华文化的传播者、中国故事的讲述者、国际合作的推动者以及人类命运共同体的建设者。

参加座谈会的留瑞学生学者纷纷表示，习总书记回信饱含对广大留学人员及青年一代的亲切关怀和殷切嘱托，读后令人心潮澎湃，在寒冷的北国中倍感温暖。祖国永远是留瑞学生学者的家和坚强的后盾。祖国发展进入了新时代，海外学子更加感到自豪，肩头的使命也更重。留瑞学生学者要继承和发扬老一辈留学生的优良传统，热爱祖国，热爱人民，刻苦学习，顽强拼搏，不辜负习近平总书记的期望，早日成为有理想、有本领、有担当的优秀人才，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。使馆青年代表也结合各自工作谈了学习感想。

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