外交部：“桑吉”号燃爆前带回“黑匣子” 伊朗赞赏感谢“中方倾尽全力救援”

【环球时报-环球网报道 记者 郭芳】昨天，在东海发生碰撞事故的“桑吉”号轮船突然发生爆燃并沉没。《环球时报》记者今天从外交部例行记者会上了解到，“桑吉”号上载有13.6万吨凝析油，碰撞后发生火情，十分危险。尽管如此，中方救援人员仍然冒着巨大生命危险和安全威胁多次接近事故船只，近距离实施搜救和灭火作业，展现了高度的专业素养。在“桑吉”号突然爆燃前，中方救援人员还冒着生命危险登船搜救，抢运出了两具遗体，并带回了该轮船载航行数据记录仪(俗称“黑匣子”)。

根据伊朗媒体最新报道，伊朗劳工部长、桑吉油船事件调查委员会主席致函鲁哈尼总统表示，根据伊朗专家和中方官员的意见，事故发生后的一小时内，油船上的大规模爆燃和毒气扩散就已导致船员全部丧生。中国外交部发言人陆慷表示：“这一结局是令人悲恸的。”

15日的外交部记者会上，发言人陆慷介绍，中方与伊朗各部及孟加拉国就救援工作保持着畅通、有效的沟通。中国驻伊朗使馆在第一时间为多批伊朗赴华参与救援的专业人员颁发签证，确保他们能尽快赶赴事故现场。中方救援指挥中心还专门为伊方参与救援人员做出专门安排，以便其与中方开展协调沟通。不仅如此，中方还协调了日韩等国的搜救力量共同参与海上救援。

陆慷说，中方在搜救过程中付出的努力得到了伊方的高度肯定。我们注意到，正在上海参与救援工作的伊朗议会国家安全委员会副主席对媒体表示，中伊双方已尽最大努力实施救援。伊朗合作、劳动和社会福利部部长拉比伊对中方救援努力表示感谢。伊朗驻华大使哈吉也表示，中方尽了最大努力进行救援，不仅发动了上海本地力量，还动员了周边其他省份前来支援。伊朗驻上海总领事也赞赏“中方在救援行动中倾尽了全力”。

陆慷说，“我们对事故中的遇难者表示哀悼并向遇难者家属表示慰问，中方愿与伊朗方面保持沟通，协助做好善后事宜。在此，我也要向在事故发生后救援工作人员所表现出的英勇敬业和专业素质表示敬意和感谢”。

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