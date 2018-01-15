欧洲不满伊核“最后通牒”　特朗普“添堵”美欧关系

在美国总统特朗普就伊核协议发出“最后通牒”后，英、法、俄等国在过去的这个周末纷纷表态支持伊核协议，伊朗方面更宣称特朗普想破坏伊核协议的企图“已经失败”。

分析人士认为，为实现对伊朗的遏制和打压，特朗普在“最后通牒”到期后撕毁伊核协议的可能性不小。伊核协议之争就像一面镜子，映出美国与其欧洲盟友之间的裂痕不断增大。

【新闻事实】

特朗普１２日宣布再次延长针对伊朗核问题的制裁豁免期。他同时也向欧洲盟友发出最后通牒，要求在４个月的最后期限内，解决伊朗核协议的“灾难性缺陷”，否则美国将退出协议。

特朗普表态后，英国外交部１２日在一份声明中说：“英方就伊核协议有明确立场，我们认为，这是一份让世界更安全的重要协议。”俄罗斯副外长里亚布科夫１３日则表示，俄方对特朗普就伊核协议发表的声明给予极负面评价，呼吁其他有关各方继续遵守这一协议。

法国总统马克龙１３日和以色列总理内塔尼亚胡通电话，重申保留伊核问题全面协议的重要性，并强调各方有必要遵守在伊核协议中做出的承诺。同一天，中国外交部发言人陆慷表示，中方一贯坚定支持全面协议，确保协议贯彻始终，对维护中东和平稳定和国际核不扩散体系具有重要现实意义，符合各方根本利益。

１４日，伊朗总统鲁哈尼在电视讲话中说，特朗普想破坏伊核问题全面协议的企图已经失败，伊核协议本身取得了成功，特朗普没能说服相关各方，也没有在这一问题上取得民意支持。

【深度分析】

中国社科院西亚非洲研究所研究员余国庆认为，特朗普此次表态与去年１０月他首次拒绝认定伊朗履行伊核协议承诺的讲话一脉相承，反映出他毫不掩饰地把伊朗作为美国在中东的主要战略对手和敌人，决意要对伊朗施加压力。

余国庆认为，从特朗普的行事风格来看，他撕毁伊核协议的可能性很大。“在特朗普看来，伊核协议的存在不符合美国的利益，或者说美国没能从中得到好处”。

从经济上看，伊核协议生效后，欧洲国家是最大获益者，它们与伊朗签署了很多能源合作“大单”，而美国企业却碍于单边制裁政策只能“眼馋”。从政治上看，伊核协议的签署一定程度上强化了伊朗在中东的地位，对美国在该地区的盟友沙特和以色列构成威胁。

有分析人士指出，特朗普对前任奥巴马的几乎全部重要“政治遗产”都提出质疑，这为他赢得了不少支持。伊核协议作为奥巴马的重要外交成就，难逃同样命运。

【第一评论】

从退出应对气候变化的《巴黎协定》，退出联合国教科文组织，到威胁退出伊核协议，特朗普的举动让欧洲盟友吃惊不小，美欧之间的分歧越来越大。民调显示，特朗普担任总统以后，欧洲对美国的信心也在下降，美国在欧洲的影响力打了折扣。

但美欧仍有众多共同利益。欧洲依然是美国在全世界最大的贸易伙伴、最大的投资者和最大的盟友群。

特朗普如果断然撕毁这项多边协议，必将影响美国与包括欧洲国家在内的其他大国关系，所以不能说特朗普毫无顾忌。

【背景链接】

伊核协议全称伊核问题全面协议，是２０１５年７月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）签订的，于２０１６年１月正式生效。该协议被认为是多边主义重要成果，也是通过政治外交手段解决国际热点的典范。

根据协议，伊朗承诺限制其核计划，并接受国际原子能机构监督，以换取西方撤销针对伊朗的经济制裁。国际原子能机构已多次出台报告确认伊朗履行了该协议。（记者陈静、朱东阳、刘晨、韩冰、杜鹃；编辑王丰丰）

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