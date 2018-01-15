巴格达两起自杀式炸弹袭击已造成27死91伤

新华社巴格达１月１５日电（记者 程帅朋 魏玉栋）伊拉克卫生部门１５日确认，发生在首都巴格达市中心的两起炸弹袭击事件已造成至少２７人死亡、９１人受伤。

巴格达卫生局一名消息人士对新华社记者说，卫生部下属的医院目前已接收２７具爆炸事件遇难者遗体，收治９１名伤者。

袭击所在地区卫生部门负责人也发布声明说，收治伤员的数家医院正全力工作，大部分伤员都已得到初步救治，最终伤亡数字仍可能出现变化。

伊内政部一名消息人士此前确认，巴格达市中心人群密集的航天广场１５日早上发生两起爆炸袭击，两名自杀式袭击者在一群建筑工人旁引爆了身上的炸弹。

目前尚无任何组织宣称制造了这一事件。

另据伊拉克总理办公室消息，１５日的袭击发生后，伊总理兼武装力量总司令阿巴迪同负责首都安保工作的巴格达行动指挥部官员举行会议，发布了一系列命令，要求安全和情报部门追捕潜藏的恐怖分子。

近日，伊拉克首都巴格达安全形势恶化。本月１３日，巴格达北部卡济米耶区发生一起汽车炸弹袭击，导致至少２人死亡、８人受伤。

伊拉克去年底宣布取得打击极端组织“伊斯兰国”的历史性胜利，但目前仍有部分极端分子藏身于伊拉克偏远地区，伺机发动袭击。在伊拉克一些城市，“伊斯兰国”潜藏成员也不时发动袭击。伊安全形势仍不容乐观。

(责编：樊海旭、常红)