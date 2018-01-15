面部操效果如何？美研究称：坚持20周 年轻3岁！

美国西北大学一项研究显示，每天或隔天做30分钟面部操，坚持20周，能让中年女性显年轻3岁。

研究人员招募27名40岁至65岁中年女性为志愿者，教她们做32个面部肌肉练习，包括微笑、吮吸等，要求她们在家每天练习30分钟，坚持8周；从第9周至第20周，隔天练习30分钟。

研究开始和结束时，研究人员分别拍摄了志愿者面部照片，让多名医生从专业角度评估照片中志愿者的面部和颈部状态，估测年龄。医生们事先不清楚照片拍摄时间。

评估结果显示，研究结束时，志愿者们脸颊更饱满，显得更年轻。志愿者的评估年龄研究开始时平均为50.8岁，结束时平均为48.1岁。

研究结果刊载于最新一期美国《美国医学会杂志·皮肤病学卷》。研究人员在西北大学官网上说：“如今有一些证据显示面部操可能改善面部状态，减少一些肉眼可见的老化痕迹。这些练习增大、强化了面部肌肉，因此面部更紧致、结实、有型，显得更年轻。”不过，研究人员坦承，这项研究样本少，而且全部是中年女性，结果能否推而广之尚不清楚。（黄敏）【新华社微特稿】

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