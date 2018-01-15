用灵巧双手给蝴蝶补翅膀 美服装设计师成网红

美国服装设计师罗米·麦克洛斯基用灵巧的双手给一只翅膀残缺的蝴蝶补上缺憾。事情经网络传播，使她成为网络红人。

美国奇趣新闻网站报道，麦克洛斯基喜欢养蝴蝶，所养的一只雄性黑脉金斑蝶因化蛹时受伤，左翼残缺，飞不起来。这种蝴蝶通常寿命为2周至5个月，无法飞行的话，一般活不长。

麦克洛斯基找到一只自然死亡的雌性黑脉金斑蝶，剪下左翼，修剪成合适形状，用胶水粘到雄蝶残翅上。

虽然雌雄有别，粘连的翅膀做不到浑然天成，黑色脉络不太连贯，斑点也不对称，但蝴蝶获得了飞行能力。

麦克洛斯基粘完翅膀后，没有马上让蝴蝶试飞，而是喂了一些食物，让它休息一晚。第二天，她将蝴蝶带到后院放飞。蝴蝶很快飞以来，绕着院子飞了一周，在灌木上停歇片刻后飞远。

有人认为这只蝴蝶即使补了翅膀也不会活太长。但麦克洛斯基认为，无论如何，这总好过让它爬着度过短暂一生。（王鑫方）【新华社微特稿】

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