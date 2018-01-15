外交部批澳官员妄评中国援建南太岛国：心态有问题 

人民网北京1月15日电（樊海旭） 近日，澳大利亚某官员声称，中国对太平洋岛国的援助加重了岛国的财政负担。对此，外交部发言人陆慷15日表示，发表相关言论的人心态有问题，有关指责无中生有。

15日外交部例行记者会上，有记者问：日前，澳大利亚某官员声称中国对太平洋岛国的援助加重了岛国的财政负担。中方对此有何评论？

陆慷说，“发表上述言论的人的心态有问题。他们对中方进行无中生有的指责，实际上是不愿看到太平洋岛国实现自主可持续发展。”

陆慷表示，长期以来，中国在充分尊重太平洋岛国政府和人民意愿、充分考虑太平洋岛国发展需要的基础上，向岛国提供了力所能及、不附带任何政治条件的援助，有力促进了这些国家的经济社会发展，受到岛国政府和人民的热烈欢迎。

陆慷介绍说，本月11日，中国政府援建的斐济斯廷森桥和瓦图瓦卡桥项目顺利如期竣工。斐济政府为此举行了隆重的通车仪式，斐济总理姆拜尼马拉马、多位斐政府高官以及当地民众共计300余人出席。姆拜尼马拉马总理在致辞中表示，中国是斐济坚定的合作伙伴和真诚朋友，感谢中国政府和企业为斐济援建了两座漂亮的大桥。

陆慷指出，斯廷森桥和瓦图瓦卡桥是中国对斐济提供的无偿援助项目，建成后将极大改善斐济首都苏瓦市等地交通运输状况，便利当地民众生活。上述项目是中国对太平洋岛国提供的众多援助中的一个，这些项目符合有关国家发展实际需要，受到当地政府和人民普遍欢迎。中方愿继续在力所能及范围内为太平洋岛国提供支持和帮助。

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