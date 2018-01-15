驻旧金山副总领事勉励留学生：当好促进中外友好交流的“民间大使”

人民网旧金山1月14日电 （张洁娴）当地时间1月14日下午，中国驻旧金山总领馆举办座谈会，深入学习中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平去年12月30日给莫斯科大学中国留学生的回信。

中国驻旧金山副总领事查立友、总领馆教育组工作人员，以及来自旧金山湾区近20个中国留学生社团的代表出席，结合自身经历，分享学习回信的心得。

与会人员观看了毛主席1957年在莫斯科大学的讲话短片、莫斯科大学中国学生会主席介绍给习总书记写信初衷的视频，并重温了去年12月30日中央电视台《新闻联播》报道习总书记回信的视频。

中国驻旧金山副总领事查立友谈到，中国留学事业始终与国家民族的命运紧密相连，当代留学人员是新时代建设中国特色社会主义强国的重要力量。他鼓励在场留学生，充分发挥自身优势，当好促进中外友好交流的“民间大使”，用自己的方式为祖国进步贡献力量。

来自德安扎学联会的齐祥翰认为，习总书记的回信不仅是对留俄中国学生的鼓励，也是对全球海外中国留学生的勉励。

来自伯克利中国学生学者联谊会的张露丹说，作为留学生，应当在精进专业的同时，致力加强中美文化交流。

斯坦福中国学生学者联合会副主席丁逸卿表示，留学生既要在海外做中华传统文化的传播者，也要立志在学成后以自己的方式报效祖国。

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