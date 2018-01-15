伊拉克首都发生两起炸弹袭击致16死67伤

伊拉克安全部门１５日说，首都巴格达当天上午发生两起炸弹袭击，已造成１６人丧生、６７人受伤。

伊内政部一名消息人士对新华社记者说，袭击发生在巴格达市中心人群密集的航天广场，一名自杀式袭击者在一群建筑工人旁引爆了身上的炸弹，随后另一枚路边炸弹在附近爆炸。

这名消息人士说，两起爆炸已造成１６人丧生，另有６７人受伤，伤者已被送往医院接受救治，部分伤者伤势严重。事发后，伊安全部队封锁了现场。

目前尚无任何组织宣称制造了这两起袭击，但极端组织“伊斯兰国”过去经常在伊拉克境内发动类似袭击。

这是巴格达近３天内发生的第二起炸弹袭击事件。１３日，巴格达北部卡济米耶区发生一起汽车炸弹爆炸事件，导致至少２人死亡、８人受伤。尽管伊拉克于去年底宣布取得打击“伊斯兰国”的历史性胜利，但是目前仍有部分极端分子藏身于伊拉克偏远地区，伺机发动袭击，伊安全形势仍不容乐观。 （记者程帅朋 魏玉栋）

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