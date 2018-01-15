日本接待外国游客量连续5年创新高

据当地媒体报道，２０１７年日本接待外国游客数量超过２８００万人次，比２０１６年增加２０％，连续第５年创新高。

据《日本经济新闻》报道，在赴日外国游客中，韩国和中国等亚洲游客是主力军，亚洲游客占外国游客总数的８０％。２０１７年１月至１１月，赴日韩国游客同比增加４１％，越南游客同比增加３１％，印度尼西亚游客同比增加３０％，中国香港游客同比增加２３％，中国内地游客同比增加１４％。

除亚洲游客外，来自欧美的游客也在增加。２０１７年１月至１１月，赴日美国游客同比增加１１％，英国、法国、德国和意大利等欧洲国家的游客也同比增加了５％至７％。

据统计，２０１７年，外国游客在日消费额突破４万亿日元（约合２３２４亿元人民币）。亚洲游客除购物热情依然高涨外，体验日本传统文化和生活的体验型消费需求也有所增加。

日本政府的目标是，到２０２０年接待外国游客４０００万人次。

(责编：朱欣(实习生)、常红)