2017年法国并购交易额创近10年来新高

汤森路透日前发布的数据显示，２０１７年法国公司并购交易金额达２４５８亿美元，较上年增长５０％，创近１０年来新高。

据法国媒体报道，去年法国公司大宗并购活动不断出现，其中包括防务电子设备公司泰雷兹收购荷兰ＳＩＭ卡制造商金雅拓，商业地产巨头尤尼百－洛当科收购澳大利亚西田公司，水泥业巨头拉法基同瑞士豪瑞集团合并以及油田服务巨头德西尼布和美国科技公司富美实合并等。

市场观察人士认为，去年大宗并购交易频现，反映了法国企业的乐观情绪，这在很大程度上得益于“马克龙效应”——新总统上任后扭转了外界唱衰法国的局面，令投资者信心大增。

摩根士丹利巴黎分行负责人阿诺·布耶表示，去年法国公司并购活动涉及房地产、奢侈品、物流、制造业等众多领域，对于宏观经济环境而言，这是相当积极的信号。

法国外贸银行并购咨询部总裁帕特里克·莫雷尔说，目前投资者信心大增，投资回流法国，经济恢复活力也令法国企业从中受益。

米兰投资银行法国及比荷卢区负责人菲利普·德纳认为，自马克龙担任总统以来，市场信心有所增强，法国企业目前正处于大好环境中，应把握商机。（记者徐甜）

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