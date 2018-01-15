印度计划拍卖没收中国等国家的“敌国资产”

人民网新德里1月15日电 （记者 苑基荣 ）《印度时报》1月15日报道，印度政府计划拍卖价值达1万亿卢比（约合1000亿元人民币）的敌国资产。这些敌国资产有9400多处，价值1万亿卢比，这些全部是巴基斯坦和中国公民留下的。印度内政部官员说，内政部正在设定招标程序，确认这些资产。

此举是根据修订的具有49年的“敌国财产法案”修订案做出的，该法确保在隔离期间和之后移民的巴基斯坦和中国继承人不会对印度留下的财产提出要求。

在最近一次会议上，内政部部长辛格获悉，已经完成对6289个“敌国财产”进行调查，剩下还有2991名属下托管的财产即将完成。辛格指出，这些没有产权负担的财产应该被迅速货币化处置。

邦政府被制定来鉴定这些敌国财产、归属和估价。这9400多处敌国财产中巴基斯坦占9280处，中国人留下的占126处，其中梅加拉亚邦最多，57处，西孟加拉邦27处，阿萨姆邦7处。

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