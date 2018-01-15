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秘鲁近海发生6.8级地震造成两人死亡

2018年01月15日08:54  来源：新华网
 

1月14日，救援人员在废墟现场实施救援。新华社/安第斯通讯社

秘鲁国家民防局1月１４日宣布，秘鲁南部阿雷基帕地区附近海域当天凌晨发生６．８级地震，目前已造成两人死亡。

秘鲁民防局负责人查韦斯证实，除部分民房倒塌外，地震已造成两人死亡，近百人受伤。秘鲁总统库琴斯基已前往灾区视察灾情及安排救灾事宜。

据秘鲁国家应急行动中心消息，秘鲁南部地区港口均正常运营，未受到地震影响，但主要公路交通线南泛美公路部分路段被毁，救援人员正在抢修。

秘鲁地球物理研究所的消息说，此次地震震中位于阿雷基帕省近海，震源深度４８公里，距该省沿海城市洛马斯５６公里。秘鲁海军已排除这次地震将引发海啸的可能。

秘鲁位于环太平洋地震带上，是地震多发国家。２００７年８月１５日，秘鲁伊卡省曾发生７．５级地震，造成约６００人死亡、１２００多人受伤。

(责编：饶竹青(实习生)、杨牧)
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