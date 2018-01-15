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非洲首位女总统被开除党籍 因不支持自家候选人

2018年01月15日08:53  来源：海外网-人民日报海外版
 

据BBC报道，14日，利比里亚执政党表示，即将离任的利比里亚总统瑟利夫已被开除党籍，原因是在去年12月的总统大选中没有支持接替她的候选人。

报道称，瑟利夫被指控干涉去年的总统选举，鼓励人们投票反对她的副总统约瑟夫·博阿凯（Joseph Boakai），使其遭受惨败。

据悉，瑟利夫是诺贝尔和平奖得主，也是非洲首位民选女总统。她曾在国际组织和金融机构供职多年，担任过世界银行、联合国开发计划署和花旗银行的高级职务。

据此前报道，2017年12月，前AC米兰传奇球星、1995年世界足球先生乔治·维阿赢得了利比里亚总统竞选，正式成为利比里亚新一任总统。

利比里亚国家选举委员会发言人称，此次选举具有历史性重大意义。维阿将开启6年的总统任期，于2018年1月就任。

在利比里亚，维阿有个外号叫“乔治王”，从球员时代起他就力争改变利比里亚的政治生态。他在2005年参加总统大选，在2011年以副总统候选人身份参加大选，但都输给后来获得诺贝尔和平奖的女总统瑟利夫。（海外网张振）

(责编：王欲然、杨牧)
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