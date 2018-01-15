巴黎中国文化中心即将焕然一新

巴黎中国文化中心主任严振全接受人民网专访。何蒨 摄

人民网巴黎1月15日电（何蒨） 记者了解到巴黎中国文化中心有望在2018年开始一系列展览及公共空间的维护与改造，以更加专业的形象呈现在法国大众面前。为此，巴黎中国文化中心主任严振全接受了人民网的专访，不仅谈到中心2017年的新尝试与丰富收获，更对中心未来的发展思路做了详细介绍。

巴黎中国文化中心成立于2002年，是中国在欧洲国家设立的首个文化中心，坐落在塞纳河畔，左邻荣军院，右望埃菲尔铁塔。中心分为老楼和新楼，老楼为建于19世纪古色古香的孟德斯鸠公馆，新楼为现代风格的玻璃建筑，中间以中式庭院相连，总建筑面积达4000平米。巴黎中国文化中心的成立为当地民众了解中国文化及今天的中国提供了一个窗口，也为中法文化交流搭建了一座桥梁。

“走出去”政策：与世界各国驻法文化中心结盟

根据严振全主任介绍，巴黎中国文化中心在2017年举办各类文化活动共149场，受众达5万人，各类文化讲座30场，听众达5千人，中心的教学培训课程达90门之多，内容涵盖汉语教学、文化艺术、琵琶器乐及少儿班等，学员已有746名。此外，中心还举办阅读俱乐部、文学沙龙等15场，中心崭新的网站由法国著名广告与传播公司设计，更加贴近法国大众的欣赏习惯，浏览人数也创新高。中心还创建了自己的微信平台，从各方面加强传播力度。严主任感叹：“全年149场活动，几乎每两三天就有一场，工作的强度可想而知！”

严主任曾创立中国驻比利时布鲁塞尔文化中心，并于2016年12月出任巴黎中国文化中心主任。到任后，他提出了一系列发展思路，强调拓展活动内容，提升活动质量，扩大中心影响。2017年，中心举办了第7届法国中国电影节、第10届中国传统曲艺节、“欢乐春节”、“天涯共此时”等活动，都取得了非常好的效果。严主任指出，中心以往的活动多以视觉艺术为主，他希望能够尝试更为丰富的活动内容，多样化展示中国传统文化的精髓。此外，中心停刊三年的双语期刊《塞纳河上的中国》也借中心成立15周年之际重新启动。

2017年，巴黎中国文化中心还积极尝试“走出去”，让文化活动不仅局限在中心本部。根据严主任介绍，中心创建文学沙龙后，已在中心之外举办了 8场。“欢乐春节”活动以前只在中心举办，结束后艺术团体就回国了。2017年，中心促成了艺术团体到巴黎华人区及其他法国城市表演。此外，中国驻里昂、马赛、斯特拉斯堡的领事馆都非常欢迎中国的文化活动，中心去年就将传统曲艺节的演出团队带到法国南部重镇南希市。演出当天，大厅400多个座位满员，其中80%是法国人。严主任对于中心“走出去”非常有信心，并希望由此加强法国人对中国文化魅力的认知。

除了拓宽活动平台，巴黎中国文化中心还在2017年加入了驻法外国文化中心联盟。根据严主任介绍，该联盟汇集了30多个国家驻法国的文化中心，通过与联盟建立联系，中国文化中心的活动可以推荐给这些机构，借联盟增加影响。2017年6月，联盟曾组织“外国电影日”，各国文化中心分别放映自己国家的影片，借此时机，中国文化中心当日的电影放映也收获了满额观众，很多法国人都是看到联盟的活动介绍专门前来。

“接地气”：期待更多年轻人的当代创作

作为官方文化机构，严振全主任指出，巴黎中国文化中心将来仍会紧密结合中国对外文化传播政策，例如2017年12月中共中央办公厅及国务院办公厅印发的《关于加强和改进中外人文交流工作的若干意见》，以及习总书记在中共十九大报告中提到的“真实、立体、全面”讲好中国故事的方针，全面考虑国际和国内大局。严主任强调，中心今后还将继续拓宽受众基础，更多走向巴黎之外的法国城市。此外，中心还会与法国文化艺术机构展开广泛和长远的合作，一起打造具有共同价值理念的活动。

在发展规划上，严主任非常强调“接地气”，也即不仅仅将文化项目引出来，还要通过文化交流促进中法两国的友谊。严主任指出，以前的外宣思路强调主观的让受众接受，如今则要做出调整，要考虑外国受众的心理和接受习惯，多考察法国人欣赏的内容，让巴黎中国文化中心不再仅仅是项目的输出平台，还要拥有主动权，根据外国观众的需要寻找国内适合的项目——更“接地气”。在这方面，严主任的首要措施就是取消了以往举办活动时的领导发言，让更具体有趣的内容作为开场白。

目前，严振全主任正在与里昂新中法大学围绕“一带一路”倡议展开交流。此外，严主任也对年轻人的当代艺术创作十分感兴趣。他表示，巴黎中国文化中心以往的活动总是与传统有关，虽然能让法国人很好的接触中国经典文化，但也在无形中让法国人对现当代中国更加陌生。为此，他曾与北京的艺术8负责人、法国人佳玥女士有过交流，这座中法合作艺术机构以推动年轻人的当代创作为主。严主任表示，希望将来有机会与艺术8合作，能在巴黎中国文化中心组织中法两国年轻艺术家的当代艺术展。在严主任看来，中法关系的长远发展依靠的是年轻人，不同国籍的年轻人之间共同理念越来越多，在创作上很容易沟通，是值得关注的领域。

最后，关于巴黎中国文化中心基础设施的更新和改造，严主任指出，这座上百年的老建筑因为频繁使用，已经年久失修，与日本及俄罗斯驻巴黎的文化中心相比，很难衬托中国如今的国际地位。严主任介绍，中心的维护改造计划已经于2017年提上日程，并有望在2018年下半年开工。改造后的中心展厅，将可以接纳各类展览，不论是展厅灯光、温度、效果都会达到专业标准，中心还会专门设计残疾人通道，更换公共服务措施，切切实实的让巴黎中国文化中心“焕然一新”，打造更专业的品牌形象。

(责编：王欲然、杨牧)