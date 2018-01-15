法国重庆协会举行换届选举 继续支持家乡发展

人民网巴黎1月14日电 （记者 葛文博）13日，法国重庆协会根据章程，进行了新一届协会会长以及理事会民主选举 , 倪金城当选新一届法国重庆协会会长。

协会前会长荣建华指出法国重庆协会成立以来，在促进法国与重庆经贸领域合作及对口国内相关部门做好人才对接引进方面做了大量工作。协会成立2年来成功协助重庆市组织部举办巴黎人才招聘会，举行2016和2017新春欢庆，欢迎重庆侨团巴黎行，协助组团参加重庆国创会以及成都海科会等各种活动。

倪金城指出，法国重庆协会作为一个开放的平台，秉承包容，团结，共享的理念，是协会会员相互学习的平台，是展现自我的舞台，欢迎在法的重庆籍老乡及热爱重庆、喜欢重庆的各界朋友加入协会，共同服务家乡建设。

法国四川协会会长黄才莉指出，希望继续加强两个协会之间的合作，共同促进川渝与法国的合作与交流。

现任法国劳动部、卫生部、体育部中央行政主任专员朱元发博士进行了“法国改革与前景”专题讲座，为大家细致入微的分析了法国总统选举对改革大局的定格，马克龙总统改革的若干措施，法国政治制度下改革的局限性，选民的眼前利益与国家的长远利益的关系等。他指出，中法两国的美好前景需要相互理解和双赢。

法国重庆协会2015年12月12日在巴黎成立，旨在促进更多的留法重庆籍人士相互交流，加强与家乡有关部门的联系和沟通。协会首届理事会成员均来法多年，主要在金融、信息产业、交通运输、餐饮、娱乐等行业工作或创业。倪金城是法国总理府战略与展望总署高级专家、原法国国营铁路公司运输经济局局长、中国西南大学法国校友会会长、中国旅法工程师协会名誉会长。

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