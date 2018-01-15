不领特朗普的情：挪威人无意移民美国

人民网讯 据BBC报道，美国总统特朗普被指在白宫讨论移民政策时爆粗口、贬损一些国家和地区是"粪坑"，同时他还特意夸奖挪威，说美国欢迎更多挪威这类国家的移民。但是，特朗普的热情好像用错了地方：挪威人的反应好像不够热情。

挪威著名政客、保守党人塞特雷（Torbjoern Saetre）就发推文表示："（我）代表挪威说一句：谢谢，但是不用了。多谢啦。"还有一名女子的推文比较直接了当：“我们不会来的。”也有挪威人提到了1920年代大批挪威移民涌入美国的历史，提议特朗普应该好好看看他所说的那些“粪坑”的发展潜力。

19世纪时，数以十万计的挪威人移民去美国，当时的挪威，或许真会被有些人成为"粪坑"：失业率高涨、社会流动性很糟糕、农民没有足够的土地……近年来，移民美国的挪威人很少。根据挪威统计办公室数字，挪威总人口530万，2016年只有502人移民美国。原因一言以蔽之：挪威变了。

在挪威邻国瑞典斯德哥尔摩大学任教的美国人克里斯滕森（Christian Christensen）教授比较搞笑，开列了挪威人不会移民美国的几条原因。他在推特发帖说，"当然了，挪威人不会盼着搬去一个人们更可能被开枪打死、生活在贫困之中、穷人享受不到医疗、没有带薪产假、幼儿园没有补贴、政坛女性更少的国家。"

现在的挪威是全世界最发达、福利最好的国家之一。所以，绝大多数挪威人不会考虑移民去美国。（老任）

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