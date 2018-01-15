政府人员按错键 导弹警报引夏威夷居民惊慌失措

美国夏威夷州居民1月13日收到政府发布的“导弹威胁、立即躲避”警报短信，在惊慌中度过大约40分钟后，又收到“没有导弹威胁”的短信。

当天晚些时候，夏威夷州州长位下丰向公众道歉。他说，一名夏威夷紧急措施署的工作人员按错按钮，发布了“错误警报”。

【虚惊一场】

当地时间13日上午8时7分，夏威夷居民收到手机短信“紧急警报：夏威夷正面临弹道导弹来袭威胁。立即找地方躲避。这不是演习。”同时，电视台和广播电台暂停节目，播放警报信息：“如果你在室外，立即进入建筑物内躲避。待在室内，远离窗户……”

大约10分钟后，夏威夷紧急措施署借助社交媒体网站“推特”澄清：“没有对夏威夷的导弹威胁。”

美军太平洋司令部发言人随后证实，探测显示，“没有对夏威夷的弹道导弹威胁”；夏威夷州的警报系错误发出。

收到警报38分钟后，夏威夷居民收到“没有导弹威胁”的短信。

晚些时候，夏威夷州州长位下丰发表电视讲话，向公众道歉。位下丰说，当天夏威夷紧急措施署工作人员交接班时，例行测试警报系统、以确认它正常工作，“一名雇员按了错误的按钮”。

“今早我和其他夏威夷州的人一样，被（警报）叫醒。这令人不快和遗憾。”位下丰说，政府将想办法“改进程序”，以避免这类错误重演。

夏威夷紧急措施署召开新闻发布会，署长维恩·宫城介绍了工作人员按错按钮的情况。他说，那名工作人员以为自己在做测试，等到自己也收到警报短信才意识到犯了错。

宫城向公众道歉。他说，这是一起“疏忽错误”，“交接班涉及大约3人……错误本不该发生”。

错误警报通过紧急警报系统发出。管辖这一系统的联邦通信委员会当天宣布，将全面调查这起事件。

【惊慌失措】

不少夏威夷居民13日在网络上“吐槽”，讲述恐慌时刻。

《檀香山明星广告报》报道，夏威夷首府檀香山北部的高速公路上，司机接到警报短信后，纷纷下车、跑进附近的隧道。路上停着一辆辆空车。

在檀香山参加美国职业高尔夫球员协会巡回赛的职业高尔夫球手科尔特·克诺斯特说，收到警报短信时，他在酒店大堂，那里“所有人都惊慌失措……到处跑，好像（在说）‘我们该怎么办’”。

来檀香山上课的谢雷泽·卡尔森说，她收到警报短信后，打电话给她的孩子，叫他们躲在屋内。“我想，天呐……坏事将至，我可能要死了。”

夏威夷众议院议员马特·洛普雷斯蒂告诉媒体，收到警报短信时，他在家中，他和家人赶紧带着孩子、拿着应急物品，躲入卫生间。“我现在非常生气，因为犯这么大的错误可不容易。”（吴宝澍）（新华社专特稿）

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