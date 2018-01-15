中国企业全球争“云”（网络强国新时代（20））

2017年5月11日，河南省蛮蛮云计算数据中心运维人员在中控室工作。朱 祥摄 （新华社发）

它有非凡的能力，可以进行亿次的运算；它有无限的存储空间，能容纳海量信息；它有便捷的操作方式，可以随时随地办公；它有相对低廉的价格，用户可以按需购买；它有强大的整合能力，将资源、数据与业务完美融合。它就是云计算。

2006年，谷歌首次提出了“云计算”的概念。经过12年的发展，中国在云计算领域取得了可观的成绩，甚至有的中国企业已跻身全球云计算市场第一梯队。业内普遍认为：从全球范围来看，中美两国共同站在云计算高速发展的起跑线上，领先其它国家。

工作有了“神助攻”

2017年，深圳龙岗区发生了一起儿童被拐案件。通常来说，儿童被拐案件因为留下的线索很少，所以侦破率非常低。国内外的打拐经验证明，案发后几个小时是救寻儿童的黄金时间。一旦错过，案件侦破难度将加大，儿童获救可能性将大为降低。但深圳警方利用视频云平台，把握住了救寻儿童的黄金时间，成功地救回了被拐儿童。

案发后，在以云计算为基础的视频云平台上，深圳警方清晰地看到犯罪嫌疑人带着孩子出现在哪里、买了什么票、上了哪列火车的哪节车厢。于是，深圳警方顺藤摸瓜，迅速将犯罪嫌疑人抓捕归案。此案能顺利侦破，一方面要归功于警方的部署得宜和卓越的侦破能力，另一方面，存储量大、运算速度快的视频云平台也是“神助攻”。因为它在深圳全市的视频系统中建立起了“信息桥梁”，通过平台内部信息驱动引擎，将不同系统间的信息整合、交换、共享，大大地提高了工作效率。

深圳警方的视频云平台是云计算使用的一个缩影。几年前，曾有业内人士预测，过去传统企业是触网，现在是触“云”。未来的互联网，是用人工智能在云端处理大数据。目前来看，该预测已逐步成真，云计算在国内大受欢迎，成为政府、企业发展的重要支撑。据北京智能计算产业研究院院长张浩介绍，以中关村顺义园为例，该园共有1900多家企业，其中有半数以上企业已经或正进行云平台迁移，企业的云服务需求不断被激活。

加上“智慧”更强大

建设这样一个高大上的云平台，是否需要巨额的资金投入呢？答案是否定的。实际上，“用最少的钱买最优质的服务”恰恰是云计算的主要卖点。作为一种商业模式，云计算是基于互联网的软硬件服务，其核心是“卖服务”。很多业内人士将它的服务模式比作购买电的过程。通常来讲，用户用电的需求有两种办法可以满足，一是用户自己建设发电机组、自己发电，二是从发电厂直接购买电。显然，从发电厂购买的方案非常划算，具有维护简单、成本低、灵活准确、动态可扩展等诸多好处。也正因为如此，“企业上云”成为趋势。

谷歌首席科学家、斯坦福计算机科学系的终身教授李飞飞曾公开表示：“在人工智能的世界，中国早已觉醒。”近年来，大数据和人工智能等新技术的兴起再次为云计算注入了活力，一种更智能的产品——智能云的出现，使云计算能力变得更加强大，再次提升了用户的云端体验。目前，中国人工智能已融入到了云计算的基础设施层面，拥有了语音、图像、人脸的识别能力，并通过云平台服务于各行各业。中国云计算的快速发展，为中国云服务商出海打下了坚实的基础。

“目前，云计算在国内有非常大的市场空间。”中科院计算所高通量中心主任、中科睿芯董事长范东睿认为，从发展速度来看，中国云计算市场正以超过60%的增速高速发展，远超国际增长水平；从技术层面来看，中国拥有国际领先的计算能力，能够提供亿级以上的并发服务。这些都是国内云计算高水平的体现。

志在世界大市场

云计算在中国发展得如火如荼，在全球市场亦是如此。不少中国企业扬帆出海，开拓国际云服务市场。前不久，华为更是喊出了致力成为未来全球前“五朵云”的目标。

“目前，中国企业已经开始进军全球公有云市场并取得了不俗的成绩，市场份额不断增大，阿里云更是跻身全球前三，以超100%的增速不断发展。同时，大批创新创业型企业也纷纷投身云计算。”范东睿说。

从新加坡易通卡公交卡，到沙特的数字化变革计划，再到迪拜的智慧城市建设，中国云计算技术均在其中发挥着作用。云计算管理公司RightScale（适当比例）统计数据显示，目前的国际云服务市场上，亚马逊AWS（亚马逊云服务）以40%的全球市场份额占据龙头之位，紧随其后的是微软Azure（软件和服务），阿里云凭借126%的增速跻身全球第三。

业内人士认为，中国云服务商在国际市场上前景广阔。以公有云为例，高德纳2017年10月发布的预测报告显示：2017年全球公有云服务营收将达2602亿美元，较2016年的2196亿美元增长18.5%。到2020年，全球公有云服务营收将增长至4114亿美元。从公有云服务的市场来看，无论是国际领先的亚马逊AWS还是国内阿里云的营收规模，都还有巨大的增长空间。

范东睿认为，中国云计算企业在海外发展的最大优势就在于快速的市场反应速度和扎实的技术基础。国内高体量用户市场直接检验了云计算技术水平的扎实性，而在市场反应方面，中国企业能够在最短的时间内做出灵活的调整，这是其他企业很难做到的。

(责编：朱欣(实习生)、杨牧)