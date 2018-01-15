昔日阶下囚今天闯政坛：美国变性士兵曼宁角逐联邦参议员

人民网讯 据美国中文网综合报道，此前因洩密判刑的美国变性士兵曼宁 (Chelsea Manning)已以民主党员身分登记竞选马里兰州联邦参议员，挑战现任民主党参议员卡汀(Ben Cardin)。

现年30岁的曼宁14日证实，她正在以民主党身份，竞选马里兰州的在联邦参议员席位。曼宁推文称：“是的，我们正在竞选参议员，” 并附上竞选广告。

根据联邦选举委员会的记录，他们在11日收到曼宁的申请。曼宁是已经申请参加马里兰州参议院的四名民主党候选人之一。现任民主党参议员本·卡汀(Ben Cardin)尚未宣布他将第三次连任。

民主党将在6月底举行初选，74岁的卡汀自2007年担任联邦参议员迄今，是参院外交事务委员会成员，也是参院调查川普通俄门的重要人物。一般认为卡汀在本州没有强劲对手，可是像曼宁这种拥有全国知名度的圈外人，可能获得希望提升进步派议程的金主支持。

原名布莱德利(Bradley)的曼宁向维基解密泄露美国历来数量最大的机密文件，2013年被判35年徒刑，奥巴马去年卸任前予以特赦。她在去年5月出狱后搬到马里兰州，亲友透过网路帮她募到超过17万5000美元，协助她恢复平民生活。 圣马利学院政治学教授艾柏利说，特朗普意外当选总统，为曼宁这些政治素人开启进入政坛的门户，而在当前的政治偏激化环境，曼宁只要猛批特朗普，就可以扩大支持度。（老任）

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