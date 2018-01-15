特朗普接受体检身体棒 白宫：体检不包括精神状况

美国总统唐纳德·特朗普1月12日接受上任以来的首次体检。白宫医疗小组主管龙尼·杰克逊说，从检查情况看，特朗普的身体“非常棒”。

特朗普乘坐直升机飞往位于马里兰州贝塞斯达的沃尔特·里德国家军事医疗中心，耗时3个小时接受了全面体检。杰克逊晚些时候告诉媒体记者：“总统身体非常健康，我希望能在16日简报部分详细情况。”

白宫将确认哪些体检结果可以对外公开。杰克逊预计将于16日就此回答媒体记者提问。

由于特朗普多次在重要政策上传递前后矛盾的信息，此次体检之前美国舆论对他的精神状况多有质疑。白宫方面此前回应称，此次体检不会包括对特朗普精神状况的评估，因为特朗普为人向来“犀利”。

例行体检包括总统的身高、体重、血压和胆固醇水平。去年9月美国总统选举期间，特朗普的个人医生哈罗德·伯恩斯坦曾发表一封简短公开信，确认特朗普“非常健康”，他的身高体重指数为29.5，属超重。

美国总统并非必须接受体检，不过自现代起，历任美国总统均定期体检，并对外公布体检报告，确认他们“胜任职务”。

弗吉尼亚大学米勒中心总统研究专家芭芭拉·佩里说，总统体检过后，哪些内容能够对外公开，决定权在白宫。比如，前总统约翰·F·肯尼迪就公开了其在战场受伤的情况，但没有说明其深受肾上腺皮质功能衰竭症困扰。（陈立希）（新华社专特稿）

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