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“龙”货运飞船“载货”返回地球

2018年01月15日08:32  来源：人民网－人民日报
 

美国太空探索技术公司的“龙”货运飞船13日从国际空间站返回地球，带回超过1800千克的货物和科学样品。

太空探索技术公司官方推特账号美国东部时间13日上午10时37分（北京时间23时37分）发文确认，飞船降落在美国加利福尼亚州以西的太平洋上。

被“龙”飞船送回地球的科学实验包括微重力条件下的光纤拉伸实验，拉伸后的重金属氟化物玻璃，表现出比多数光纤中的二氧化硅更好的光学特性。

还有一项试验用来观察缺氧状态下植物的应激反应，可以模拟在土壤淹水等极端条件下植物如何存活，并找到可供操控的分子靶点，以提高产量。

美国航天局的一项实验将小鼠送入太空，并计划由“龙”飞船将它们活着带回地球。该实验评估了一种治疗哮喘症状药物的低剂量给药方式。科学家在小鼠皮下植入的微胶囊，可以通过只有五万分之一头发丝粗细的通道释放药物，这有助于避免药物产生副作用。

这艘“龙”飞船于2017年12月15日升空，将约2200千克补给和科学样品送入国际空间站。据太空探索技术公司网站介绍，飞船最大发射有效载重为6000千克，最大返回有效载重为3000千克。（记者周舟、林小春）

《 人民日报 》（ 2018年01月15日 22 版）

(责编：朱欣(实习生)、杨牧)
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